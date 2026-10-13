Liga Europa Conferência
Sporting de Braga em Copenhaga para a Liga Conferência
O Sporting de Braga inicia na quinta-feira a participação na fase de liga da Liga Conferência, com uma visita aos dinamarqueses do Copenhaga, em jogo da primeira jornada da competição.
A formação bracarense, única representante lusa na terceira competição da UEFA, ultrapassou duas pré-eliminatórias e um play-off para chegar à fase de liga, na qual se estreia e vai disputar seis partidas.
Além do Copenhaga, o Sporting de Braga, orientado pelo espanhol Carlos Vicens, vai jogar ainda fora com os também dinamarqueses do Aarhus e os noruegueses do Brann, defrontando em casa os belgas do Gent, os finlandeses do KuPS e os albaneses do Egnatia.
A equipa portuguesa vai arrancar na prova frente a um adversário que esteve na época passada na Liga dos Campeões e que é o atual líder do campeonato, enquanto o Sporting de Braga segue em oitavo na I Liga, com 11 pontos, mas menos um jogo, e vem de uma derrota na receção ao Sporting (3-1).
A edição 2026/27 da Liga Conferência tem como emblemas de maior nomeada os italianos da Atalanta, os franceses do Mónaco, os alemães do Friburgo, os espanhóis do Getafe e os ingleses do Brighton.
Para além destas formações dos principais campeonatos europeus, também os neerlandeses do Ajax estão em prova, com a possibilidade de se tornarem na segunda equipa a conquistar as três competições masculinas de clubes da UEFA, algo que o Chelsea já conseguiu.
O Ajax vai estrear-se no terreno dos croatas do Hadjuk Split, enquanto o Mónaco visita os búlgaros do CSKA Sófia, num local onde nunca venceu, somando duas derrotas nas partidas disputadas.
O Brighton vai receber os lituanos do Kauno Zalgiris, com uma responsabilidade especial, uma vez que as formações inglesas venceram três das cinco edições anteriores da prova, incluindo as duas últimas.
A Liga Conferência vai contar também com dois treinadores portugueses em ação, com Ricardo Sá Pinto nos cipriotas do Pafos, que se vão estrear com uma difícil deslocação à Atalanta, e Filipe Coelho nos romenos do Universitatea Craiova, que enfrentam em casa os espanhóis do Getafe.
A edição 2026/27 da Liga Conferência vai ter também em ação o Inter d’Escaldes, a primeira equipa de sempre de Andorra a chegar a uma fase principal de uma prova da UEFA.
As equipas em prova vão disputar seis jogos na fase de liga, com os oito primeiros a apurarem-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 24.º posto vão disputar um play-off de acesso à próxima fase. As restantes equipas, do 25.º em diante, são eliminadas das competições europeias.
Além do Copenhaga, o Sporting de Braga, orientado pelo espanhol Carlos Vicens, vai jogar ainda fora com os também dinamarqueses do Aarhus e os noruegueses do Brann, defrontando em casa os belgas do Gent, os finlandeses do KuPS e os albaneses do Egnatia.
A equipa portuguesa vai arrancar na prova frente a um adversário que esteve na época passada na Liga dos Campeões e que é o atual líder do campeonato, enquanto o Sporting de Braga segue em oitavo na I Liga, com 11 pontos, mas menos um jogo, e vem de uma derrota na receção ao Sporting (3-1).
A edição 2026/27 da Liga Conferência tem como emblemas de maior nomeada os italianos da Atalanta, os franceses do Mónaco, os alemães do Friburgo, os espanhóis do Getafe e os ingleses do Brighton.
Para além destas formações dos principais campeonatos europeus, também os neerlandeses do Ajax estão em prova, com a possibilidade de se tornarem na segunda equipa a conquistar as três competições masculinas de clubes da UEFA, algo que o Chelsea já conseguiu.
O Ajax vai estrear-se no terreno dos croatas do Hadjuk Split, enquanto o Mónaco visita os búlgaros do CSKA Sófia, num local onde nunca venceu, somando duas derrotas nas partidas disputadas.
O Brighton vai receber os lituanos do Kauno Zalgiris, com uma responsabilidade especial, uma vez que as formações inglesas venceram três das cinco edições anteriores da prova, incluindo as duas últimas.
A Liga Conferência vai contar também com dois treinadores portugueses em ação, com Ricardo Sá Pinto nos cipriotas do Pafos, que se vão estrear com uma difícil deslocação à Atalanta, e Filipe Coelho nos romenos do Universitatea Craiova, que enfrentam em casa os espanhóis do Getafe.
A edição 2026/27 da Liga Conferência vai ter também em ação o Inter d’Escaldes, a primeira equipa de sempre de Andorra a chegar a uma fase principal de uma prova da UEFA.
As equipas em prova vão disputar seis jogos na fase de liga, com os oito primeiros a apurarem-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 24.º posto vão disputar um play-off de acesso à próxima fase. As restantes equipas, do 25.º em diante, são eliminadas das competições europeias.
(Com Lusa)