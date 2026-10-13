Sporting de Braga em Copenhaga para a Liga Conferência





(Com Lusa)

A formação bracarense, única representante lusa na terceira competição da UEFA, ultrapassou duas pré-eliminatórias e um play-off para chegar à fase de liga, na qual se estreia e vai disputar seis partidas.Além do Copenhaga, o Sporting de Braga, orientado pelo espanhol Carlos Vicens, vai jogar ainda fora com os também dinamarqueses do Aarhus e os noruegueses do Brann, defrontando em casa os belgas do Gent, os finlandeses do KuPS e os albaneses do Egnatia.A equipa portuguesa vai arrancar na prova frente a um adversário que esteve na época passada na Liga dos Campeões e que é o atual líder do campeonato, enquanto o Sporting de Braga segue em oitavo na I Liga, com 11 pontos, mas menos um jogo, e vem de uma derrota na receção ao Sporting (3-1).A edição 2026/27 da Liga Conferência tem como emblemas de maior nomeada os italianos da Atalanta, os franceses do Mónaco, os alemães do Friburgo, os espanhóis do Getafe e os ingleses do Brighton.Para além destas formações dos principais campeonatos europeus, também os neerlandeses do Ajax estão em prova, com a possibilidade de se tornarem na segunda equipa a conquistar as três competições masculinas de clubes da UEFA, algo que o Chelsea já conseguiu.O Ajax vai estrear-se no terreno dos croatas do Hadjuk Split, enquanto o Mónaco visita os búlgaros do CSKA Sófia, num local onde nunca venceu, somando duas derrotas nas partidas disputadas.O Brighton vai receber os lituanos do Kauno Zalgiris, com uma responsabilidade especial, uma vez que as formações inglesas venceram três das cinco edições anteriores da prova, incluindo as duas últimas.A Liga Conferência vai contar também com dois treinadores portugueses em ação, com Ricardo Sá Pinto nos cipriotas do Pafos, que se vão estrear com uma difícil deslocação à Atalanta, e Filipe Coelho nos romenos do Universitatea Craiova, que enfrentam em casa os espanhóis do Getafe.A edição 2026/27 da Liga Conferência vai ter também em ação o Inter d’Escaldes, a primeira equipa de sempre de Andorra a chegar a uma fase principal de uma prova da UEFA.As equipas em prova vão disputar seis jogos na fase de liga, com os oito primeiros a apurarem-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 24.º posto vão disputar um play-off de acesso à próxima fase. As restantes equipas, do 25.º em diante, são eliminadas das competições europeias.