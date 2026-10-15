Sporting de Braga visita Copenhaga para a Liga Conferência





(Com Lusa)

A formação bracarense, única representante lusa na terceira competição da UEFA, ultrapassou duas pré-eliminatórias e um play-off para chegar à fase de liga, na qual se estreia e vai disputar seis partidas.Pela frente vai ter a formação do Copenhaga, adversário que esteve na época passada na Liga dos Campeões e que é o atual líder do campeonato dinamarquês, enquanto o Sporting de Braga segue em nono na I Liga portuguesa, com 11 pontos, mas menos um jogo, e vem de uma derrota na receção ao Sporting (3-1).O técnico espanhol Carlos Vicens não pode contar com o central Niakaté, lesionado, e deixou o extremo Gabri Martínez de fora das opções devido a problemas pessoais.Esta será a primeira vez que as duas formações se vão encontrar, num jogo que está marcado para o Estádio Parken, em Copenhaga, pelas 20:00 (horas de Lisboa), e que terá arbitragem do neerlandês Joey Kooij.Os oito primeiros classificados da fase de liga apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto as equipas classificadas entre o nono e o 24.º posto vão disputar um play-off de acesso à próxima fase, com as restantes a serem eliminadas.