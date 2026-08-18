Aarhus é último obstáculo para Benfica entrar na Liga Europa

As 'águias', sem reforços de peso e irregulares no plano exibicional, procuram entrar na segunda competição de clubes da UEFA depois de terem falhado, pela primeira vez em 17 anos, um lugar na I Liga que lhes garantisse a luta pela 'Champions'.



Na Liga Europa, a equipa de Marco Silva já teve de eliminar os suíços do St.Gallen, com uma derrota na Suíça (2-1) e goleada na Luz (5-0), e os escoceses do Hearts, com nova vitória robusta em casa (6-1) e exibição desconsolada na Escócia (1-1).



Diante de adversários longe dos seus pergaminhos e também com um empate no arranque do campeonato (2-2 com Académico Viseu), em jogo à porta fechada, o Benfica ainda procura a sua melhor versão, condizente com a sua história no futebol nacional e internacional.



O segundo jogo na I Liga deu-lhe na segunda-feira uma vitória categórica, na visita ao Casa Pia, num jogo de goleada atípica (7-0) no qual as 'àguias' mostraram mais argumentos: velocidade, antecipação, pressão e sentido de baliza.



Para estar na fase de liga da Liga Europa, os 'encarnados' terão agora de superar o campeão dinamarquês, que depois de afastar no apuramento na 'Champions' os polacos do Lech Poznan, caiu na terceira pré-eliminatória frente aos azeris do Sabah.



Na história, será um 'reencontro' entre Benfica e Aarhus, sempre de boa memória para os lisboetas.



Em 1960/61, no mítico ano do primeiro título europeu (3-2 frente ao FC Barcelona), o Benfica eliminou os dinamarqueses nos quartos de final, com duas vitórias (3-1 e 4-1), e voltou a afastá-los na segunda ronda da mesma competição, em 1987/88.



Um bom prenúncio para as 'águias', que nessa mesma época eliminaram o Aarhus na segunda ronda (0-0 fora e 1-0 em casa) e acabariam por chegar à final da maior competição europeia de clubes, então derrotados pelo PSV.



No play-off da Liga Europa, entram também em ação na quinta-feira o Anderlect, do treinador português Vítor Bruno (ex-FC Porto), que começa por visitar os cazaques do Kairat, e haverá um duelo luso, entre os romenos do Universitatea Craiova, de Filipe Coelho, e os arménios do Ararat-Armenia, de Manuel Tulipa.



A primeira mão do play-off decorre na quinta-feira, estando a segunda agendada para uma semana depois, no dia 27 de agosto.







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