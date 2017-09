Abel Ferreira quer Sporting de Braga corajoso, audaz e inteligente na Alemanha

Lusa 14 Set, 2017, 10:33 | Liga Europa

Para o técnico, a receita para o sucesso no reduto do Hoffenheim passa por "ter coragem, audácia e inteligência", sendo que, "em vários momentos do jogo", os bracarenses terão de "defender", mas simultaneamente "estar sempre com os olhos postos na baliza adversária".



"Os jogadores sabem o que têm de fazer e estamos preparados para desafiar um adversário que vem da ?Champions' e é o atual segundo classificado da Bundesliga", afirmou Abel Ferreira na conferência de imprensa de antevisão da partida, citado pelo sítio do clube.



O treinador 'arsenalista' destacou o jogo coletivo como principal força do adversário, notando também que tem o mesmo treinador há mais de um ano.



"Conheço muito bem o clube. Trata-se de um grande obstáculo e um grande desafio para nos pudermos superar. Sabemos das dificuldades, mas vamos à procura de fazer mossa no nosso adversário", disse.



Abel Ferreira considera que o jogo na Alemanha será um teste para o Sporting de Braga.



"Normalmente, os nossos adversários olham para nós como equipa grande. Amanhã [quinta-feira] será diferente, vamos ser testados. Vamos estar menos tempo com bola e temos de estar preparados para isso. Sabemos da valia do nosso adversário, mas queremos um bom resultado", sublinhou.



O técnico admitiu alterações no 'onze', frisando que conta com todos os jogadores.



"A estrela é a equipa e o estatuto é o rendimento. Até agora cumprimos com todos os objetivos que nos propusemos. Temos o objetivo de passar à fase seguinte, sabemos que é difícil. Temos um grande leque de jogadores e estamos a construir uma equipa competitiva, que vai melhorar a cada jogo que passa", disse.



Sporting de Braga e Hoffenheim defrontam-se na quinta-feira, às 18:00, no Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim, jogo que será arbitrado pelo escocês Bobby Maden.