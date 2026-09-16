Adjunto do Torreense antecipa duelo europeu: "Lá dentro vamos ver quem é o melhor"

"Sabemos que têm jogadores muito competentes, que é uma equipa com algum historial nas competições europeias, mas estamos aqui para competir. Sabemos da nossa realidade, mas estamos cá para competir", antecipou o adjunto Carlos Simões, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo que será disputado a poucos quilómetros de Oslo.



O jogador André Simões antecipou uma entrada forte do conjunto norueguês, mas mostrou confiança na formação 'azul grená', que disputa o segundo escalão do futebol português.



"Sendo nós o 'underdog', eles vão procurar fazer os seus primeiros três pontos. É isso que esperamos, mas tudo faremos para contrariar essas forças e esse ambiente", salientou o médio.



Depois do Beira-Mar, em 1999/2000, e do Leixões, em 2002/03, o Torreense é a terceira equipa portuguesa de um escalão secundário a disputar as competições europeias, feito que conseguiu depois de ter vencido, de forma surpreendente, a edição anterior da Taça de Portugal frente ao Sporting.



Tanto o treinador adjunto como o futebolista do Torreense confessaram existir alguma ansiedade "normal".



"Estaria a mentir se dissesse que estamos completamente tranquilos, é uma data histórica para todos, mas quando o árbitro apitar são 11 contra 11 e lá dentro vamos ver quem é o melhor. Sabemos as diferenças e, nesta altura, sentimo-nos ansiosos, mas também tranquilos", afiançou o elemento da equipa técnica liderada por Luís Tralhão, enaltecendo o desejo de "lutar com todas as forças para fazer o melhor" possível.



Por outro lado, o futebolista destacou a influência do "estado anímico".



"Sei que faremos um bom jogo amanhã pelo estado anímico da equipa. Bem sei que é uma estreia europeia para a maior parte de nós, mas acredito que, no momento em que a bola começar a rolar e as coisas começarem a sair, faremos um bom jogo", notou.



"Houve um computador qualquer que disse que tínhamos zero hipóteses de poder ganhar e as nossas expectativas vão por aí. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, dos estádios e dos ambientes que vamos encontrar, mas estaremos prontos para competir. É isso que nos traz cá. Daremos uma resposta à altura", concluiu.



O jogo entre o emblema que ocupa a 14.ª posição da II Liga portuguesa e o quinto classificado da Liga norueguesa, que volta às provas europeias 25 anos depois, está marcado para quinta-feira, a partir das 20h00 (hora de Lisboa).