Amorim diz que eventual conquista ajudará "a construir o futuro" do United

Questionado sobre se um triunfo pode disfarçar o desempenho na Premier League, em que o clube ocupa a 16.ª posição, com muito mais derrotas (18) do que vitórias (10), Amorim foi perentório.



"Vão olhar para nós de forma diferente. Ganhar um título europeu é importante. Nada vai alterar a nossa temporada, mas ganhar um título europeu pode ajudar-nos a construir o futuro", disse, na conferência de imprensa de antevisão à final da competição, diante do Tottenham, na quarta-feira, em Bilbau.



O técnico português assumiu que os problemas no clube estão "identificados" e que será preciso "mudar várias coisas, melhorar em vários aspetos", considerando que "isso não se resolve vencendo uma taça".



"Temos de ultrapassar várias coisas para colocarmos este clube novamente no topo. Amanhã (quarta-feira) será importante para nós, para os adeptos. O sentimento de vitória, de conquista, pode motivar-nos para o que temos pela frente", frisou, revelando que o português Diogo Dalot e o neerlandês Joshua Zirkzee estão recuperados de lesão e podem dar o seu contributo à equipa, ao contrário do central De Ligt.



O vencedor da Liga Europa terá entrada direta na fase de liga da Liga dos Campeões da próxima época, pelo que tanto United como Tottenham têm em Bilbau a possibilidade de jogarem a principal prova de clubes em 2025/26, depois de terem falhado esse objetivo via Premier League.



Contudo, Amorim relativizou os milhões que a 'Champions' proporciona, fazendo uma comparação com o seu anterior clube, o Sporting: "Eu vim de um clube que precisa de estar na Liga dos Campeões para sobreviver, para manter jogadores. Mas, neste clube, não é o caso. Podemos ter receitas sem a Champions. É um clube enorme, uma grande marca".



A parte final da conferência de imprensa teve ainda um momento que originou risos entre os presentes, quando um jornalista referiu que Amorim não estava na mesma posição difícil do técnico do Tottenham, Ange Postecoglu, ainda que ambos tenham tido uma temporada aquém das expetativas na Premier League.



"Quem disse que não está? Ele está na mesma situação", interrompeu prontamente o médio português Bruno Fernandes, levando Ruben Amorim às gargalhadas e a retorquir ao compatriota: "Ele quer o meu lugar. Ele vai ser um treinador muito bom, mas tem de mudar o comportamento, porque não sabe lidar com pessoas".



O Manchester United, arredado dos palcos da Liga dos Campeões, procura vencer a Liga Europa pela segunda vez, após ter erguido o troféu em 2016/17, então sob o comando de outro português, José Mourinho.



Tottenham e Manchester United jogam a final da Liga Europa na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio San Mamés, em Bilbau.