Amorim fala em "rotação normal" em Bérgamo para "ganhar todos os jogos"

Há uma semana, em Alvalade, Paulinho, com um golo aos 17 minutos, deu vantagem ao Sporting, mas Scamacca empatou, aos 39, num jogo em que os italianos atiraram três bolas aos ‘ferros’ e os ‘leões’ uma.



“Estamos com mais um dia de recuperação, já não é assunto [o cansaço]. Demonstrámos em Arouca [para a I Liga]. Esperamos uma Atalanta muito forte, um jogo de duelos e de homem para homem. Precisamos de estar inspirados, bem fisicamente, porque sabemos que é decisivo”, começou por dizer Rúben Amorim.



O técnico ‘leonino’, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de quinta-feira, adiantou que irá fazer uma “rotação normal”, a pensar na conquista de títulos.



“Será a rotação que temos vindo a fazer, porque é a única maneira de ganhar os jogos todos. Vai haver uma rotação normal. Acho que nós aguentamos dois meses com a ilusão que temos de ganhar as competições. O cansaço é posto de lado e vamos ver quem está recuperado para o próximo jogo [contra o Boavista]”, declarou.



Frente ao conjunto de Bérgamo, que está numa série de cinco jogos sem ganhar, incluindo três empates, o último no domingo, no reduto da Juventus (2-2), na Serie A, Amorim não vai poder contar com o guarda-redes Ádan, lesionado, e o médio Morita, que ainda treinou de manhã na Academia, em Alcochete, mas acabou por ficar em Portugal.



“Tentámos ao máximo trazer o Morita, conseguiu treinar de manhã, no autocarro fizemos uma avaliação e não quisemos arriscar. Parece uma gripe, não sei bem. Não arriscámos a saúde do Morita e de toda a gente”, explicou, não revelando quem irá ocupar o lugar do japonês no meio-campo.



Sem querer desvendar o ‘onze’ inicial, Amorim deixou uma garantia: “Não vamos arriscar jogadores com problemas, é única atenção que temos".



Caso a eliminatória tenha de ser decidida através do desempate por grandes penalidades, o uruguaio Franco Israel estará preparado, segundo o técnico.



“Tenho a certeza que sim [que está pronto]. É preciso muita inspiração nos penáltis e o Franco é muito capaz nessa área. Se chegarmos a esse ponto, estaremos muito confiantes”, terminou.



O defesa neerlandês St.Juste falou aos jornalistas antes do treinador ‘leonino’ para agradecer o apoio recebido, após debeladas as várias lesões que sofreu desde que chegou ao Sporting.



“A equipa e o staff têm-me ajudado muito. Sinto-me muito bem, estou preparado e sinto isso porque tenho trabalhado muito bem e no duro. Também estou mentalmente forte”, confessou.



O jogo entre Atalanta e Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, está agendado para quinta-feira, às 20:00 (horas de Lisboa) e terá arbitragem do suíço Sandro Schärer.