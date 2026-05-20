Futebol Internacional
Liga Europa
Aston Villa conquista a Liga Europa
Os ingleses do Aston Villa bateram na final, por 3-0 no Besiktas Park, na Turquia, os alemães do Friburgo e conquistaram o troféu da Liga Europa.
O resultado encerrou o jejum do clube, que há 30 anos não vencia nenhum título de grande expressão, o último havia sido a Taça da Liga Inglesa na temporada 1995/96.
A nível Europeu, O Aston Villa tinha conquistado o primeiro grande título na extinta Taça dos Campeões Europeus em 1982.