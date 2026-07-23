Benfica ainda a meio gás enfrenta primeiro teste de nova época

Dois dias depois de o presidente benfiquista, Rui Costa, ter assumido que o plantel ainda terá entradas e saídas até ao final do mercado de verão, o Benfica entra em cena ainda distante, provavelmente, do que será a sua realidade na nova época.



Um dececionante terceiro lugar na última edição da I Liga, reconhecido como novo fracasso desportivo, deixou as ‘águias’, 17 anos depois, fora da ‘Champions’ e com a agravante, face à vitória do Torreense na Taça de Portugal, de ter de disputar as eliminatórias da Liga Europa.



Para chegar à fase da liga da competição em que esteve pela última vez em 2020/21, então caindo precisamente das rondas preliminares da Liga dos Campeões, o Benfica terá de passar a segunda e terceira pré-eliminatórias e o play-off da segunda competição de clubes da UEFA.



Com Marco Silva como novo treinador, substituindo José Mourinho, que regressou ao Real Madrid, os 'encarnados' começam hoje com o St. Gallen uma caminhada europeia, na qual estão proibidos de falhar.



O técnico ainda não terá os ‘argumentos’ de que gostaria, mas o tempo não joga a favor dos lisboetas, que, em Sankt Gallen, precisam de começar a mostrar serviço, numa eliminatória que terá a segunda mão dentro de uma semana, em 30 de julho.



O jogo, frente ao vice-campeão helvético e com início às 19:00 (horas de Lisboa), terá arbitragem do italiano Luca Pairetto.



