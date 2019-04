Benfica, Chelsea, Arsenal e Valência mais perto das "meias"

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Abr, 2019, 07:56 / atualizado em 12 Abr, 2019, 07:57 | Liga Europa

O Benfica, com uma exibição de luxo de João Félix, autor de três golos e uma assistência, ganhou por 4-2 ao Entracht Frankfurt e está bem mais perto das meias-finais da Liga Europa de futebol.







Partem também com vantagem interessante para a segunda mão dos quartos de final os ingleses do Chelsea e do Arsenal e os espanhóis do Valência, que viram Gonçalo Guedes "bisar" no triunfo (3-1) em Villarreal.

Noite de magia e classe



Bruno Lage: boa exibição, bom resultado e João Félix No final do jogo o treinador do Benfica, Bruno Lage, falou de uma boa exibição, um bom resultado e um jogador extraordinário chamado João Félix: "É um resultado muito bom contra uma grande equipa. É verdade que, após o 4-1, podíamos ter controlado melhor o jogo, mas sofremos o segundo golo num lance de bola parada, nas quais os alemães são muito fortes, bem como nas transições ofensivas. Fizemos uma boa exibição".













Sobre a exibição protagonizada por João Félix coroada com três golos o técnico comentou: "João Félix? Se não tivesse marcado qualquer golo lá diriam que estava em baixo de forma, agora que marcou três golos voltou a ser um “superáguia”. É um miúdo muito bom, tranquilo, a quem o grupo trata muito bem, que tem muito ainda a aprender. Hoje marcou três golos e temos de desfrutar".









Gonçalo Guedes em destaque no Valência Outro internacional português em plano de evidência foi Gonçalo Guedes, autor de dois dos três golos da vitória do Valência em Villarreal, por 3-1.



Em Lisboa, no Estádio da Luz, o líder do campeonato português esteve muito perto de fechar a eliminatória, já que chegou a 4-1 a jogar em vantagem numérica, mas um golo do futebolista luso Gonçalo Paciência, antigo jogador do FC Porto, aos 72 minutos, deixou no ar alguma incerteza ainda para o jogo na Alemanha.Até ai brilhou o mágico João Félix, que se tornou o mais jovem jogador do Benfica a fazer um "hat-trick" na Europa, assistindo ainda Rúben Dias para o outro golo das "águias".N'Dicka fez a falta para penálti e foi expulso, aos 20 minutos. Daí nasceu o primeiro golo de João Félix, após o que os germânicos ainda empataram, aos 40, através de Jovic, curiosamente um jogador do Benfica emprestado ao Eintracht.Depois, João Félix marcou aos 43, deu a marcar aos 50 e marcou de novo aos 54. O balde de água fria veio do banco adversário, com Gonçalo Paciência a entrar no jogo aos 68 e a marcar volvidos quatro minutos.Primeiro, de recarga a uma grande penalidade falhada por Dani Parejo e cometida sobre si, aos seis minutos, e depois, aos 90+3, a responder a um centro longo, mas milimétrico de Cheryshev. O outro golo "che" foi apontado Daniel Wass, aos 90+1, enquanto que pelo Villarreal marcou Santi Cazorla, aos 36, de grande penalidade.A Inglaterra, que mantém ainda quatro equipas na "Champions", também na Liga Europa vai dando nas vistas e está bem lançada para colocar duas equipas nas "meias".ganhou por 2-0 ao Nápoles - que jogou com Mário Rui na defesa -, com golos de Ramsey, aos 14, e de Koulibaly, aos 25 (autogolo).Em Praga, osuperou pela margem mínima o Slavia, graças ao tento de Marcos Alonso, aos 86 minutos.A segunda mão joga-se na próxima quinta-feira.