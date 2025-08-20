Bernardo Lopes diz que Lincoln Red Imps quer continuar a fazer história

“Nunca podemos estar fartos de fazer história por um clube, nem por um país. Acho que isso tem de ser o objetivo. Há alguns dias, conseguimos fazer novamente história pelo clube e esse é o caminho. Faz parte do processo e acho que estamos todos motivados e confiantes no que vem daqui para a frente”, afirmou o jogador.



O defesa de 32 anos falava na conferência de imprensa de antevisão da partida, no Estádio Algarve, que na quinta-feira será a casa ‘emprestada’ do conjunto gibraltino para o confronto com os minhotos.



O Lincoln Red Imps, que em 2021/22 já tinha sido a primeira equipa de Gibraltar a qualificar-se para uma fase de grupos de uma competição europeia (Liga Conferência), está “às portas de fazer outra vez história” e apresenta-se “motivado e confiante” para esta eliminatória.



“Podemos dizer que o Braga é o favorito, mas isto é futebol, nunca se sabe o que pode acontecer. Temos de fazer a nossa parte, o nosso trabalho, tal como eles vão fazer o deles. Sem tirar o mérito ao Braga ou a nós, é um jogo de futebol e ganha quem fizer o melhor trabalho”, sustentou Bernardo Lopes.



O defesa-central sublinhou que o Sporting de Braga “é uma grande equipa, tem muitos jogadores com muita qualidade, muito experientes, habituados a estas competições”.



O facto de o Lincoln Red Imps não poder jogar em sua casa “pode interferir um pouco”, pela ausência de adeptos, assumiu o jogador luso-gibraltino, garantindo, porém, “que não vai definir o que vai ser o jogo”.



“Estando longe, também estamos habituados [ao Estádio Algarve], muitos dos jogadores que estão aqui já vieram aqui no ano passado jogar pelo clube, ou costumam vir aqui também jogar pela seleção”, vincou.



Realçando a “mistura de sentimentos” por jogar contra um clube português, Bernardo Lopes frisou a ligação que tem com Gibraltar, onde joga há uma década e já soma dezenas de internacionalizações pela sua seleção principal, depois de se ter naturalizado.



“Fui para usar Gibraltar como uma rampa de lançamento, mas, por uma coisa ou por outra, não se deu uma saída e fui ficando. Propuseram-me jogar por Gibraltar, foi um processo difícil, foi difícil de aceitar, porque jogar por outro país não é fácil, mas ao fim de tantos anos já me sinto em casa e estou realmente muito feliz. Tenho muito orgulho de vestir ambas as camisolas”, apontou o jogador formado no Estoril Praia e no Benfica.



O técnico do Lincoln Red Imps, Juan Bezares, que não pode contar com o lesionado Ethan Britto, destacou o facto de a sua equipa jogar “numa liga praticamente amadora”, frisando que “o bonito do futebol é que os sonhos se tornam realidade”.



“Para nós, é um sonho tornado realidade estarmos no play-off da Liga Europa contra um histórico como é o Braga. Sabemos o potencial que tem o Braga e será uma eliminatória muito difícil. O Carlos [Vicens] está a fazer um projeto que leva praticamente dois meses, com uma ideia de futebol muito boa, e não há dúvidas de que vamos ter de trabalhar muito para poder criar dificuldades ao Braga”, comentou.



O dinamarquês Morten Krogh vai arbitrar o primeiro duelo entre Lincoln Red Imps e Sporting de Braga, que se realiza na quinta-feira, às 20:00, no Estádio Algarve.



A segunda mão realiza-se no dia 27 de agosto, no Estádio Municipal de Braga, com o vencedor a apurar-se para a fase de liga da Liga Europa e o vencido a ser relegado para a fase de liga da Liga Conferência.



