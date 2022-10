Braga e Saint-Gilloise discutem liderança do grupo

O encontro da terceira jornada opõe duas equipas com um percurso imaculado na segunda prova europeia de clubes: os minhotos bateram o Malmö por 2-0 e o Union Berlim por 1-0, enquanto o Saint-Gilloise impôs-se aos suecos por 3-2 e ao surpreendente comandante da Liga alemã por 1-0.A equipa treinada por Artur Jorge procura dar mais um passo em direção à qualificação direta para os oitavos de final, reservada apenas ao vencedor do agrupamento, uma vez que o segundo classificado terá de passar por um "play-off" para se manter na competição.O embate com os belgas surge seis dias depois de os "arsenalistas" terem sofrido o primeiro desaire na temporada, no estádio do FC Porto, por números volumosos (4-1), tendo sido igualados pelo campeão nacional na segunda posição da I Liga, e ficado mais longe – a três pontos de distância – do líder Benfica.Enquanto o Braga interrompeu uma série de oito triunfos seguidos, o Saint-Gilloise procura conquistar a quarta vitória consecutiva em Braga, depois de os últimos dois êxitos na liga belga lhe terem permitido subir do sétimo para o quarto lugar, o último de acesso à disputa do "play-off" de campeão.No outro extremo do grupo, o Malmö recebe o Union Berlim, num jogo entre duas equipas que procuram conquistar os primeiros pontos e que se poderão revelar importantes para a concretização do objetivo mínimo de terminar no terceiro lugar e disputar o "play-off" da Liga Conferência Europa.O encontro entre o Sporting de Braga, que já alcançou a final da Liga Europa, em 2010/11, perdida para o FC Porto (1-0), e o Saint-Gilloise tem início às 20h00, no Estádio Municipal de Braga, enquanto o Malmö-Union Berlim começa às 17h45 (hora de Lisboa).A final da Liga Europa da época 2022/23 está marcada 31 de maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste.