Braga reforça recorde luso com 13.º jogo consecutivo sem perder na Europa

Em encontro da sexta jornada da fase de grupos da Liga Europa, os `arsenalistas` passaram a contar mais dois jogos invictos do que FC Porto e Benfica, que se ficaram duas e uma vez, respetivamente, pelos 11. O Sporting nunca passou dos nove.

A série de invencibilidade dos minhotos já vem da época 2017/18, quando Abel Ferreira era o treinador, tendo-se iniciado após o desaire por 3-0 em Marselha, em 15 de fevereiro de 2018, em encontro da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

A formação minhota acabou eliminada, mas venceu o jogo da segunda mão, por 1-0, em 22 de fevereiro de 2018, com um tento solitário de Ricardo Horta.

Em 2018/19, novamente na Liga Europa, o Sporting de Braga ficou-se pela terceira pré-eliminatória, mas sem qualquer derrota, face aos ucranianos do Zorya: 1-1 fora e 2-2 em casa, com mais dois tentos de Ricardo Horta.

Na presente temporada, o `onze` de Ricardo Sá Pinto ainda não perdeu, somando oito triunfos e duas igualdades, cedidas na receção ao Slovan Bratislava (2-2), na segunda jornada, num embate em que esteve a vencer por 1-0 e 2-1, e perante o Wolverhampton (3-3), que chegou a liderar por 1-3, na quinta.

De resto, os `arsenalistas` só colecionaram vitórias, quatro das quais nas pré-eliminatórias, duas com o Brondby, na terceira (4-2 fora e 3-1 em casa), e outras tantas com o Spartak Moscovo (1-0 em casa e 2-1 fora), no `play-off`.

A série de triunfos prosseguiu com um triunfo por 1-0 no reduto do Wolverhampton, com mais um tento de Ricardo Horta, que já havia marcado os três face aos russos.

Após o 2-2 com os eslovacos, o Sporting de Braga retomou o ciclo de triunfos europeus, com duas vitórias sobre o Besiktas, por 2-1 em Istambul e por 3-1 na `pedreira`, depois empatou com o Wolverhampton e, hoje, ganhou em Bratislava por 4-2.

Em segundo plano, ficam os 11 jogos sem perder do FC Porto, uma primeira vez em 2003/04, com José Mourinho, que acabou com o triunfo na `Champions`, e uma segunda em 2014/15, sob o comando do espanhol Julen Lopetegui, e igual registo do Benfica, em 2013/14, sob o comando de Jorge Jesus.