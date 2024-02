Bruma convocado

O extremo Bruma foi hoje convocado pelo treinador do Sporting de Braga para a deslocação ao terreno dos azeris do Qarabag, para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol.

A 25 de janeiro, o clube bracarense informou que o internacional português tinha um problema meniscal no joelho direito e seria operado nos dias seguintes, tendo então estimado um tempo de paragem entre quatro a seis semanas.



A rápida recuperação de Bruma permitiu a sua chamada para um jogo decisivo para os 'arsenalistas', mas a lista de convocados não integra o capitão Ricardo Horta, que não recuperou da lesão que o afastou dos últimos dois jogos.



A equipa orientada por Artur Jorge perdeu na primeira mão, em casa, por 4-2, pelo que terá que vencer por três golos de diferença para seguir em frente na prova (ou por dois e desempatando a eliminatória no prolongamento ou por grandes penalidades).



A comitiva minhota partiu hoje para o Azerbaijão onde, na quarta-feira, o técnico e o jogador farão a conferência de imprensa de antevisão da partida.



Sporting de Braga e Qarabag defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, jogo que será arbitrado pelo búlgaro Georgi Kabakov.



A lista dos 23 convocados:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.



Defesas: Victor Gómez, Paulo Oliveira, Serdar, Niakaté, José Fonte, Borja, Joe Mendes e Chissumba.



Médios: Cher Ndour, Zalazar, Soumaré, Pizzi, João Moutinho e Vítor Carvalho.



Avançados: Bruma, Rony Lopes, Álvaro Djaló, Abel Ruiz, Roger e Banza.