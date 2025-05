Bruno Fernandes. Má temporada do United "não vai influenciar" a final

"Só olhamos para o que temos à nossa frente e, neste caso, é a possibilidade de erguermos um troféu. Não vai alterar o passado ou quanto esse passado nos afetou, mas também não vai influenciar nada amanhã (quarta-feira)", disse, em conferência de imprensa.



Na antevisão à final da prova, marcada para quarta-feira, em Bilbau, o capitão do United admitiu que o clube tem a ambição anual de "chegar sempre ao fim das competições e conquistar troféus", algo que esta época ficou longe de acontecer, face ao modesto 16.º lugar na Premier League.



"Este clube quer sempre estar a lutar por todas as competições em que participa. Sabemos que nem sempre é possível estar nas finais ou conquistar troféus, mas a nossa ambição é estarmos sempre nessa luta. Amanhã (quarta-feira), temos essa possibilidade. Desde o início da época que tínhamos a intenção de chegar a Bilbau", referiu.



Autor de dois golos que permitiram à equipa comandada por Ruben Amorim bater o Athletic Bilbau na primeira mão das meias-finais (3-0), precisamente no palco desta final, o médio manifestou a intenção de levantar o troféu em San Mamés, enquanto capitão.



"Não estou a pensar somente no facto de ser o capitão que poderá levantar o troféu. Claro que é um orgulho, mas o mais importante é que a nossa equipa consiga levar o troféu para Manchester", confessou.



O central Harry Maguire, também presente na antevisão, assumiu que os 'red devils' tiveram uma temporada "frustrante" a nível interno, mas lembrou o percurso da equipa na Liga Europa, em que foi terceira classificada na fase de liga, antes de eliminar Real Sociedad, Lyon e Athletic Bilbau na fase a eliminar.



"Esta época, fomos demasiado inconsistentes, não ganhámos jogos suficientes na Premier League. Na Liga Europa foi diferente, estivemos a um nível elevado e provámos que podemos vencer qualquer equipa. Acredito que na próxima temporada vamos melhorar muito, mas, antes disso, temos amanhã (quarta-feira) um jogo importante", afirmou o 'herói' da eliminatória com o Lyon, frente ao qual marcou o golo da vitória, por 5-4, aos 120+1 minutos, na segunda mão dos 'quartos'.



O Manchester United procura vencer a Liga Europa pela segunda vez, após ter erguido o troféu em 2016/17, então sob o comando de outro português, José Mourinho.



Tottenham e Manchester United jogam a final da Liga Europa na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio San Mamés, em Bilbau.