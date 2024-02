Carles Martínez frisa Toulouse pronto para um "grande desafio" com o Benfica

"Analisámos como é que o Benfica joga. Quer sempre atacar e coloca sempre pressão alta. É preciso perceber que amanhã [quinta-feira] querem começar o jogo muito bem e estar ao mais alto nível. Estamos prontos para tentar evitar o melhor desempenho da parte deles e espero que nós consigamos obter o melhor resultado possível", apontou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da primeira mão do play-off, Carles Martínez considerou que o Toulouse "merece estar" na competição, na qual precisa de foco máximo para superar "um dos melhores clubes de Portugal", num grande estádio.

"Quando jogámos contra o Liverpool [na fase de grupos], pensámos que era mais jogo de Liga dos Campeões do que de Liga Europa. O Benfica é um dos melhores clubes de Portugal e é para nós um grande desafio. Vai ser uma grande oportunidade. Estamos aqui para competir e fazer o nosso melhor. Já jogámos em grandes ambientes, como Marselha e Paris. A nossa equipa está pronta para competir neste contexto", assumiu.

No duelo no Estádio da Luz, é esperado um forte apoio à equipa gaulesa, com cerca de 3.200 adeptos a realizarem a viagem, o que aumenta a motivação do Toulouse no jogo.

"Vamos dar o nosso melhor por todos os nossos adeptos, para demonstrarmos a nossa melhor versão. Estamos na Liga Europa para desfrutar da competição e sobretudo pela nossa cidade e para os nossos adeptos", expressou o treinador espanhol, que revelou a ausência do médio alemão Nicklas Schmidt da partida, por uma "questão de cansaço".

O avançado neerlandês Thijs Dallinga, de 23 anos, também marcou presença na sala de imprensa do Estádio da Luz, na qual frisou que "não vale a pena ficar desiludido com o resultado de domingo", em alusão ao desaire frente ao Nantes (1-2) na Liga francesa, onde ocupam a 14.ª posição, com 20 pontos, apenas um acima dos lugares de descida.

"Vi muitos jogos de Roger Schmidt quando era o treinador do PSV. Vejo muito futebol neerlandês e conheço a forma como gosta de meter a sua equipa a jogar, com futebol atacante e agressivo. Acho que faz o mesmo aqui no Benfica do que fazia lá", explicou.

Benfica, despromovido da Liga dos Campeões ao concluir o Grupo D no terceiro posto, e Toulouse, segundo colocado no Grupo E da Liga Europa, defrontam-se quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da segunda principal competição continental de clubes.

A arbitragem estará a cargo do lituano Donatas Rumsas, sendo que a segunda mão do play-off será realizada em 22 de fevereiro, a partir das 17:45, no Stadium de Toulouse.

DYRP // PFO

Lusa/Fim