Carlos Vicens elogia Friburgo, mas ambição do Sporting de Braga é chegar à final

“O Friburgo está a fazer uma Liga Europa de alto nível, assim como todas as equipas que estão nesta fase. Quando a observo, vejo uma equipa em tudo o que faz, com 11 jogadores comprometidos em campo, é uma das suas forças”, afirmou o técnico espanhol dos minhotos na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão das meias-finais.



Carlos Vicens destacou ainda a “coragem” com que a equipa alemã se apresenta, ao perigo na bola parada e à mobilidade com bola, apelando a uma “versão melhor que nunca” do Sporting de Braga, “com muita personalidade e valentia” para poder vencer.



Assumindo o objetivo de chegar à final da Liga Europa, o que seria a segunda vez que aconteceria na história dos bracarenses, depois de 2011 (derrota com o FC Porto, 1-0), Vicens confirmou as ausências de Grillitsch, que se lesionou no domingo, no jogo com o Santa Clara (derrota por 2-1), e também de Arrey-Mbi, por quem havia a esperança de poder recuperar.



“Sabe-nos mal por eles, porque todos gostariam de participar numa meia-final europeia, mas temos que nos centrar nos que estão disponíveis e analisar o perfil que precisamos”, afirmou.



Também Barisic, Niakaté e Diego Rodrigues estão lesionados e fora do jogo, tal como Moscardo, castigado, nada que retire a ambição a Carlos Vicens.



“Tivemos um calendário exigente durante toda a temporada, começámos a ter ‘finais’ em julho [na fase preliminar da Liga Europa]. Há muitos jogos atualmente no futebol e vais sofrer contratempos, é normal, mas eles foram demonstrando [perante isso] que éramos uma equipa. Todos tiveram o seu momento e todos foram e continuam a ser importantes”, frisou.



O treinador do Sporting de Braga desvalorizou ainda eventuais maiores níveis de ansiedade, considerando que “os jogadores têm que ter ilusão de jogar estes jogos” e ter “estabilidade emocional”, reforçando que, apesar de ser “um momento histórico” para o clube, “a maneira de trabalhar não se modifica”.



“Quando começar o jogo, todos as ansiedades têm que ficar fora e centrar toda a energia no terreno de jogo. Tranquilidade e confiança no processo, temos que ser Braga mais do que nunca, ser uma equipa, isso trouxe-nos até aqui e, se quisermos chegar à final, tem que se da mesma maneira”, disse.



O aspeto físico da equipa alemã vai obrigar a um Sporting de Braga foi abordada, mas o Friburgo também terá pela frente as “armas” dos minhotos, avisou Carlos Vicens.



“Temos que ser capazes de reagir aos momentos do jogo, a minha experiência diz-me que é assim”, disse.



Os bracarenses vão realizar o 19.º jogo europeu esta temporada, após as seis partidas de apuramento para a fase de liga, as oito dessa mesma fase, as duas dos oitavos de final e as outras duas dos ‘quartos’ (12 vitórias, quatro empates e duas derrotas).



Sporting de Braga e Friburgo defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.



