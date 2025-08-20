Carlos Vicens garante "zero risco de relaxamento" do Braga diante do Lincoln

Com o plantel todo apto, o Sporting de Braga defronta o Lincoln Red Imps a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Algarve, num jogo que será arbitrado pelo dinamarquês Martin Krogh. A segunda mão está agendada para 27 de agosto, em Braga, sendo que o vencedor da eliminatória apura-se para a fase de liga e o derrotado será relegado para a Liga Conferência.







Vicens deixa Gharbi de fora da convocatória do Sporting de Braga



O espanhol Gharbi ficou hoje de fora da convocatória do Sporting de Braga para a visita ao Lincoln Red Imps, da primeira mão do play-off da Liga Europa de futebol, que vai realizar-se no Algarve.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida com o clube de Gibraltar, o treinador Carlos Vicens elogiou o jovem médio ofensivo espanhol e disse contar com ele, mas deixou-o de fora dos eleitos, tal como já acontecera na deslocação ao reduto do Alverca, no último domingo, na segunda jornada da I Liga (vitória por 3-0).



“É verdade que, por algumas circunstâncias, ele tem participado mais em alguns jogos e menos em outros, não viajou com a equipa no último jogo porque o nível é muito alto, mas conto com ele. Tem trabalhado muito bem, tem enorme qualidade e dá-nos muito”, disse o técnico.



Os minhotos são favoritos diante de uma equipa de Gibraltar, território britânico situado no sul de Espanha com pouca expressão no futebol internacional, mas o técnico assegurou que a equipa não vai relaxar na visita ao Algarve, onde os gibraltinos vão atuar como visitados.“Há zero risco de nos relaxarmos porque os jogadores sabem como encaramos o dia-a-dia e o play-off é uma final com dois jogos, em que o primeiro é fora. Falámos o suficiente com os jogadores sobre o que temos de continuar a melhorar e sobre os problemas que o adversário nos pode causar que não imagino, nem por um segundo, que haja relaxamento por parte dos nossos jogadores”, assegurou na conferência de imprensa de antevisão.Carlos Vicens notou que, para chegar a esta fase, o adversário “alguma coisa fez bem”, destacando a eliminatória anterior em que eliminou, na Arménia, o Noah, após o desempate por grandes penalidades.“É uma eliminatória em que temos já amanhã [quinta-feira] de começar a vencer, abre-nos as portas para a fase de liga. O Lincoln é uma equipa que tem experiência neste tipo de jogos, muito habituada a ganhar em Gibraltar, com jogadores com um trajeto menos conhecido, mas com capacidade de gestão de jogos importantes, com anos de experiência em divisões em que não é fácil competir e ter bons resultados”, disse.O jogo realiza-se no Estádio Algarve, o que Carlos Vicens desvalorizou, considerando mesmo que a equipa não vai jogar duas vezes em casa por ser um estádio em que joga habitualmente.Os minhotos só têm um golo sofrido em seis jogos oficiais (cinco vitórias, uma após prolongamento, e um empate) e o treinador assume ser “fundamental” preservar a solidez defensiva.“Se queremos algo importante temos de dominar todas fases do jogo, saber sofrer também, para que o processo seja melhor e o trabalho defensivo faz parte desse processo”, referiu.Vicens tem feito muita gestão dos jogadores, mudando várias peças entre os jogos do campeonato e da Liga Europa, o que justificou com um “agosto infernal” que o calendário ditou, com três pré-eliminatórias entre quatro jornadas do campeonato.“Quando cheguei, disse aos jogadores que íamos ter uma pré-época muito complicada e que a única maneira de termos êxito era pondo o foco na equipa e que os jogadores tinham que nos ajudar para que o processo fosse melhorando enquanto íamos competindo e tendo resultados”, salientou.Por outro lado, o treinador assumiu contar com Gharbi, jogador que ficou de fora do jogo com o Alverca, para o campeonato (vitória por 3-0): “É verdade que, por algumas circunstâncias, ele tem participado mais em alguns jogos e menos em outros, não viajou com a equipa no último jogo porque o nível é muito alto, mas conto com ele. Tem trabalhado muito bem, tem enorme qualidade e dá-nos muito”.Lukas Hornicek, a cumprir a sétima temporada nos minhotos, aos quais chegou em 2019/20, para os juniores, é o único totalista da equipa e capitaneou-a diante do Alverca, após as sáidas de Paulo Oliveira e Ricardo Horta.“Desde que cheguei a Braga, tenho tido muito apoio e é uma grande honra ter sido capitão, fiquei muito feliz por ter sido escolhido e estou muito grato”, confessou.O guarda-redes checo, de 23 anos, garantiu que o Sporting de Braga vai encarar o encontro com o Lincoln Red Imps como qualquer outro, admitindo que "há uma exigência muito grande de querer ganhar o jogo", perante um oponente "com muita experiência".