Carlos Vicens quer Sporting de Braga "com personalidade e coragem"

Os bracarenses vão defender, na quinta-feira, a vantagem de 2-1 obtida na primeira mão das meias-finais, em Braga, mas o treinador espanhol, de 43 anos, frisou que o Sporting de Braga “não sabe encarar os jogos sem ser para ganhar”.



“Depois, há alguns jogos que correm melhor ou pior e, mesmo nos que ganhamos, temos que defender em certos momentos. Os jogadores estão preparados para darem a sua melhor versão e tentar ganhar”, afirmou em conferência de imprensa, em Friburgo.



Carlos Vicens espera um adversário fortemente apoiado pelo seu público – “jogarem em casa dá-lhes uma energia especial” -, pedindo por isso um Sporting de Braga a “tentar ter a bola, com personalidade e coragem de querer atacar, senão é difícil ganhar e o objetivo é ganhar”.



O treinador frisou ainda a importância da equipa ser solidária, com os jogadores a ajudarem-se mutuamente, quando for o momento de defender. “Se estamos a um jogo de disputar uma final europeia, foi através de acreditar no processo e uns nos outros”, notou.



Vicens desvalorizou a ausência de Suzuki no Friburgo, considerando que tem “jogadores de qualidade com um perfil diferente”, mas destacou o aspeto coletivo dos alemães: “O que o faz ser um rival tão forte é que atacam todos e defendem todos, pelo que temos que responder com uma performance de alto nível para estar na final”.



Ricardo Horta está em dúvida, apesar de integrar a convocatória.



“Ele hoje treinou à margem dos companheiros, segue tentando queimar etapas o mais rápido possível, mas temos que ser muitos cautelosos com a sua lesão, porque só passou uma semana. Vamos ver como evolui, mas com muito cuidado, porque corremos riscos de perder o jogador para o que resta”, disse.



Sporting de Braga e Friburgo defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Europa-Park, em Friburgo, jogo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.



