Carvalhal elogia Roma, mas garante Sporting de Braga a querer ganhar

"É uma bela equipa, com um treinador muito experiente [Claudio Ranieri], jogadores de seleções importantes, pressionante e que gosta de abafar os adversários", disse Carlos Carvalhal, admitindo que a formação romana é "a equipa mais competente e difícil" que os minhotos vão defrontar desde o início da época, e destacando o plantel com "20 internacionais A".

Contudo, essa pressão faz com que "corra riscos na retaguarda, um pouco à imagem do que o Braga faz nos seus jogos", disse em conferência de imprensa, na capital italiana.

Niakaté e Bruma, dois dos habituais titulares da equipa, ficaram de fora da convocatória e, questionado sobre essas ausências, Carlos Carvalhal foi perentório: "Só é importante quem está cá".

"Posso garantir que estão aqui os que tiveram o melhor desempenho durante os treinos e mereceram ser convocados. Nada mais a dizer. Em função disso, a convocatória foi feita. Todos são importantes, todos estão habilitados a jogar no `onze` e os que estão cá vão dar conta do recado", frisou.

O técnico, que frisou que "os níveis de concentração têm que estar a um nível muito alto" e que "não se permitem descuidos a este nível", considerou ainda que "um bom resultado é sempre ganhar".

"Em todas as circunstâncias como treinador nunca joguei um jogo para empatar, caso contrário o Leixões, do terceiro escalão, não tinha chegado à final da Taça de Portugal", recordou.

O treinador quer uma equipa competitiva e com a capacidade para interpretar o que o jogo for pedindo, prometendo personalidade no Olímpico de Roma.

"Não nos vamos atemorizar, temos tido um padrão de jogadores ofensivos. Não vamos mudar, vamos com coragem, o jogo determinará o resultado em função da competitividade", disse.

Já Ricardo Horta, que também marcou presença na conferência de imprensa, quer um Sporting de Braga a mostrar o seu futebol "e a conquistar pontos".

"A importância do jogo é igual aos anteriores. Nesta fase, não sabemos os pontos necessários para chegar onde queremos, mas sentimos que, com sete pontos, não chega para a fase de qualificação. Temos mais uma oportunidade de conquistarmos pontos, sermos competitivos. É importante apresentarmos futebol competitivo com vontade de marcar golos", frisou.

Para o capitão dos bracarenses, há "um detalhe muito importante nestes jogos europeus, que é a concentração".

"A equipa tem que estar concentrada durante os 90 minutos, porque do outro lado estarão jogadores de altíssimo nível que a qualquer momento nos podem castigar. Concentração e comprometimento são pontos essenciais, e, por vezes, têm faltado um pouco na equipa", considerou.

Sporting de Braga, 18.º classificado da fase de liga, com sete pontos, e Roma, 21.º, com seis, defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, num jogo que será arbitrado pelo alemão Daniel Siebert.