Liga Europa
Futebol Internacional
Celtic segura liderança na Escócia antes da viagem à Luz
O português Jota Filipe foi lançado no jogo aos 74 minutos.
O Celtic segurou hoje a liderança da liga escocesa de futebol, ao vencer por 2-0 no reduto do Motherwell, quatro dias antes de visitar o Benfica, para a segunda jornada da fase de liga da Liga Europa.
O colombiano Camilo Durán, aos nove minutos, e o sueco Benjamin Nygren, aos 58, apontaram os tentos dos ‘católicos’, que ‘responderam’ ao 3-1 do Rangers ao Klimarnock, que deu a liderança à condição aos ‘protestantes’, no sábado.
Este triunfo foi o 250.º pelo Celtic do veterano treinador Martin O’Neill, de 74 anos, que lançou o português Jota aos 74 minutos.
Na classificação, e após oito jornadas, o Celtic passou a somar 21 pontos, em 24 possíveis, contra 19 do Rangers, segundo classificado, e 16 do Hearts, terceiro.
O conjunto de Glasgow começou a fase de liga da Liga Europa com uma derrota por 3-1 na receção aos húngaros do Ferencváros, enquanto o Benfica ganhou por 2-0 na casa dos italianos do AC Milan, de Rúben Amorim e Gonçalo Ramos.
O encontro entre o Benfica e o Celtic, da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.
O colombiano Camilo Durán, aos nove minutos, e o sueco Benjamin Nygren, aos 58, apontaram os tentos dos ‘católicos’, que ‘responderam’ ao 3-1 do Rangers ao Klimarnock, que deu a liderança à condição aos ‘protestantes’, no sábado.
Este triunfo foi o 250.º pelo Celtic do veterano treinador Martin O’Neill, de 74 anos, que lançou o português Jota aos 74 minutos.
Na classificação, e após oito jornadas, o Celtic passou a somar 21 pontos, em 24 possíveis, contra 19 do Rangers, segundo classificado, e 16 do Hearts, terceiro.
O conjunto de Glasgow começou a fase de liga da Liga Europa com uma derrota por 3-1 na receção aos húngaros do Ferencváros, enquanto o Benfica ganhou por 2-0 na casa dos italianos do AC Milan, de Rúben Amorim e Gonçalo Ramos.
O encontro entre o Benfica e o Celtic, da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.
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