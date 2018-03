Chico Gomes coloca Sporting e Plzen em patamares diferentes

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mar, 2018, 12:26 / atualizado em 08 Mar, 2018, 12:26 | Liga Europa

O Sporting recebe o Plzen, esta quinta-feira, em Alvalade, a partir das 20h05, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da competição.



O jogador luso, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, destacou a importância que o avançado Krmencik tem na equipa e lembrou que esta época já marcou 16 ou 17 golos.





Francisco Gomes, Chico Gomes no futebol, joga no Brno da República Checa e já prolongou o contrato por mais uma época.Sobre o Plzen destacou a força coletiva da equipa mas realçou algumas debilidades defensivas.Em jeito de prognóstico frisou que se o Sporting jogar com as suas peças fundamentais os checos sentirão dificuldades.