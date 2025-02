Claudio Ranieri quer Roma "muito concentrada" para passar incólume no Dragão

“O FC Porto é uma ótima equipa, tem atletas muito jovens e de grande valor, que jogam muito bem e exigem-nos estar muito atentos, concentrados, seja aos contra-ataques ou ao futebol organizado. Espero uma bela partida”, admitiu o transalpino.



Na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o técnico insistiu no valor dos “jogadores muito interessantes” dos azuis e brancos, pelo que dos seus pupilos espera que façam “um grande jogo” para manterem a eliminatória em aberto.



“A primeira coisa é estarmos super-concentrados. Espero um FC Porto a querer ser muito dominante, apoiado pelos seus adeptos. Como fizeram com o Sporting (1-1), que pressionaram muito na parte final e empataram já nos descontos. Quanto a nós, devemos jogar como sabemos, com grande intensidade e naturalidade”, afirmou.



Ranieri lembrou que as duas equipas atravessam uma fase de renovação que exige tempo aos treinadores para que as suas ideias sejam implementadas na perfeição.



“Quero a Roma a jogar da mesma maneira em casa e fora. Ainda não estamos como eu vejo o futebol, mas eles estão a trabalhar muito para dar as alegrias que os adeptos querem”, sublinhou.



Deixou elogios ao trabalho de Sérgio Conceição ao longos dos últimos anos no FC Porto, e destacou o seu impacto no AC Milan, no qual “já se vê o seu dedo”, bem como ao argentino Martin Anselmi, enaltecendo o feito deste assumir um grande clube europeu em idade precoce.



“Só posso dizer maravilhas dele. Chegar aos 39 anos a um clube tão prestigiado como o FC Porto é digno de elogios. Adivinho-lhe um futuro brilhante", vaticinou o treinador de 73 anos.



Ranieri desvalorizou ainda o facto da Roma não vencer fora, nas competições europeias desde setembro de 2023, considerando apenas que os opositores foram “mais fortes”.



“Estou curioso de ver como está o FC Porto. Uma formação muito jovem, com jogadores muito bravos tecnicamente, determinados e agressivos. Queremos fazer o nosso jogo e criar-lhes problemas. Ambas as equipas estão aquém do que têm feito no seu historial, mas quem passar a eliminatória vai ganhar confiança para ir o mais longe possível na prova”, concluiu.



O guarda-redes Mile Svilar, que já representou o Benfica, destacou o “ambiente quente num estádio belo” como o do Dragão, porém acredita que o Olímpico de Roma é ainda mais intenso.



Considerou ainda que se os romanos entrarem “muito concentrados, a fazer as coisas bem”, será difícil ao FC Porto marcar, independentemente da sua defesa ser composta por três ou quatro elementos.



O alemão Tobias Stieler vai ser o árbitro do jogo de quinta-feira entre FC Porto e Roma, às 20:00, no Estádio do Dragão, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.