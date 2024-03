Coates diz que Sporting não precisa de "mudar muita coisa" frente à Atalanta

“Não sei se temos de fazer algo de diferente. Obviamente que revimos o primeiro jogo aqui, em que quiçá não entrámos da melhor maneira, mas, na segunda parte, acho que fomos melhores. No jogo lá, acho que tivemos muitas oportunidades para vencer. Não sei se temos de mudar muita coisa. Estamos num bom momento e há que aproveitar isso”, sublinhou o defesa-central, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Os ‘leões’ defrontaram o conjunto transalpino na fase de grupos da prova continental, com triunfo da Atalanta em Lisboa, por 2-1, e um empate 1-1 na cidade de Bérgamo, dois encontros nos quais o uruguaio não foi opção de Rúben Amorim no ‘onze’ inicial.



“Por vezes, a jogar de três em três dias, sente-se o cansaço, mas, como jogadores, nós gostamos de ter muitos jogos. Quer dizer que está a correr bem a época. Acho que o treinador vai colocar a equipa que sente que está mais preparada para jogar”, frisou.



O Sporting tem efetuado uma temporada muito positiva em todas as competições em que se encontra, mas Coates considerou “difícil comparar” plantéis desde que chegou a Alvalade, apontando que apenas os títulos poderão ditar se esta é a melhor equipa.



“É difícil comparar, os momentos são diferentes. Creio que hoje estamos num grande momento, mas se não atingirmos os objetivos, ninguém se vai lembrar deste momento em que estamos hoje. Ainda falta muito e teremos de trabalhar para tentar atingir os objetivos que traçámos no início da época”, realçou o futebolista, de 33 anos.



Face às lesões de Adán e Gonçalo Inácio, a defesa do Sporting tem sido obrigada a ter algumas mudanças, com Franco Israel a assumir a titularidade na baliza sportinguista e Coates a confiar no compatriota, que tem também sido ajudado desde o primeiro dia.



“Tenho falado com o Franco desde que chegou ao Sporting. É muito mais fácil, porque somos do mesmo país, temos a mesma cultura e fazemos muita coisa igual. O Franco tem treinado muito bem desde que chegou, tem uma oportunidade agora e estamos todos a apoiá-lo. Depende dele, e de nós também, ajudá-lo da melhor maneira”, disse.



O Sporting recebe os italianos da Atalanta na quarta-feira, pelas 17:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, que conta com arbitragem de Daniel Siebert, natural da Alemanha.