Dani antevê luta renhida entre At. Madrid e Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Abr, 2018, 12:26 / atualizado em 04 Abr, 2018, 12:26 | Liga Europa

O ex-futebolista, de 41 anos, atuou no Sporting entre 1994 e 96 e no Atlético de Madrid de 2001 a 03.



O avançado, em declarações à jornalista da Antena 1, Cláudia Martins, adiantou as seis razões pelas quais se irá guiar esta eliminatória dos quartos-de-final da Liga Europa.





- Equipas bem organizadas e com boas individualidades que irão proporcionar uma eliminatória equilibrada em que ambas tentarão tirar vantagem do fator casa nos dois jogos;- os jogadores estão habituados a grandes jogos e não acusarão a pressão dos mesmos;- os dois treinadores tentarão começar a fazer a diferença na preparação dos jogos e durante os mesmos serão as principais figuras de ambos os lados a tentarem desequilibrar;- as duas equipas tentarão fazer vingar a sua matreirice no decorrer dos dois jogos;- Sporting e Atlético de Madrid parecem fora da luta pela conquista dos títulos de campeão nacional e terão na Liga Europa uma forma de salvar a época;- embora não o digam claramente as duas equipas querem ganhar a Liga Europa.Atlético de Madrid e Sporting jogam a primeira mão dos quartos-de-final, esta quinta-feira, no Wanda Metropolitano, na capital espanhola. A segunda mão realiza-se no dia 12 deste mês de abril, no estádio José de Alvalade.