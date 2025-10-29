Estrela Vermelha sem adeptos na visita ao Sturm Graz por castigo da UEFA

Em comunicado, o Comité de Controlo, Ética e Disciplina do organismo que rege a modalidade na Europa condenou o clube por comportamento racista ou discriminatório dos seus adeptos na visita ao Minho, na passada quinta-feira, quando os bracarenses venceram por 2-0, em jogo da terceira jornada da fase de liga da competição.



Devido aos cantos ilícitos, inadequados para um evento desportivo, o órgão disciplinar da UEFA tornou efetiva a pensa suspensa de 09 de abril de impedir a venda de bilhetes para os seus adeptos para um jogo como visitante em competições europeias.



No caso, vai ser a visita aos austríacos do Sturm Graz, para a sexta jornada da Liga Europa, em 11 de dezembro, já depois de os octocampeões sérvios receberem o Lille, dos portugueses Tiago Santos, André Gomes e Félix Correia, e os romenos do Steaua Bucareste.



O Estrela Vermelha perdeu os dois primeiros jogos da Liga Europa frente a equipas portuguesas e em solo luso, por 2-1, na visita ao FC Porto, e por 2-0, na já referida deslocação ao terreno do Sporting de Braga.



O clube sérvio, vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1990/91, foi multado em 62.500 euros, ficando ainda com pena suspensa por dois anos de uma sanção de 20 mil euros e do impedimento de vender bilhetes aos seus adeptos para outro jogo fora.