"Europe League". Sporting tenta contrariar o poderoso Arsenal

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Nov, 2018, 07:54 / atualizado em 08 Nov, 2018, 07:54 | Liga Europa

Quatro dias depois de se ter estreado no comando técnico provisório com um triunfo por 2-1 no estádio do Santa Clara, para a I Liga, o ex-adjunto de José Peseiro tenta evitar que a equipa lisboeta tenha a mesma sorte de há duas semanas, quando perdeu por 1-0 na receção aos ingleses.



Mesmo que perca em Londres, em jogo com início às 20h00, o Sporting mantém-se como principal candidato a acompanhar o Arsenal rumo à fase a eliminar, como segundo classificado do grupo, em função dos triunfos na receção ao Qarabag (2-0), e na Ucrânia, frente ao Vorskla Poltava (2-1).





A situação dos "gunners", 100% vitoriosos na competição, é ainda mais favorável, garantindo o apuramento a duas rondas do fim da primeira fase em caso de vitória sobre os "leões", mas o empate pode ser suficiente, se o Vorskla Poltava perder em casa com o Qarabag, no outro jogo do grupo.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador do Sporting, Tiago Fernandes, deixou rasgados elogios à qualidade do grupo verde e branco e prometeu ambição e garra para dar uma alegria aos adeptos.













Também o futebolista Bruno Fernandes está convicto de que a equipa de Alvalade pode viver uma noite de glória europeia.









No lançamento da partida o técnico do Arsenal, Unai Emery, considerou que o jogo é uma vedadeira disputa pelo primeiro lugar no grupo que os ingleses querem conquistar.













Nos Emirates Stadium, em Londres, os "leões" estão longe de serem favoritos, frente a um Arsenal, que só recentemente -- num empate fora com o Crystal Palace - pôs fim a uma série de 11 triunfos consecutivos sempre a vencer.



Em casa, os "gunners", treinados pelo espanhol Unai Emery só perderam pontos duas vezes e, provavelmente, com os principais candidatos ao título inglês: na primeira jornada com o campeão Manchester City (2-0) e na última, num empate com o Liverpool (1-1).



Para o Sporting é uma tarefa hercúlea contestar o poder dos londrinos, que lideram o grupo.





O jogo tem o início marcado para as 20h00, no Emirates Stadium, com arbitragem de Gediminas Mazeika, da Lituânia e relato na Antena 1 com o jornalista Alexandre Afonso e os comentários de Vítor Martins.