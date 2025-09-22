FC Porto e Braga têm tradições a manter frente a adversários inéditos

A equipa arsenalista defronta o líder do principal campeonato dos Países Baixos na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio Municipal de Braga, para dar continuidade às vitórias sobre o Vitesse (2-0), na primeira eliminatória da Taça UEFA de 1997/98, e sobre o Groningen (1-0), para o Grupo F da edição 2015/16 da Liga Europa.



Os ‘dragões’ entram em ação na quinta-feira, em Salzburgo, às 21:00 locais (20:00 de Lisboa), com um historial ‘imaculado’ perante equipas da Áustria, que remonta a temporadas marcantes: eliminaram o Áustria de Viena, com triunfos por 1-0 e 2-0, na Taça UEFA de 2002/03, que viriam a erguer, e venceram o Rapid Viena (3-0 e 3-1) no Grupo L da Liga Europa de 2010/11, que também conquistaram.



Apesar das lesões dos laterais Alberto Costa e Martim Fernandes, do defesa central Nehuén Pérez, substituído pelo extremo Ángel Alarcón na lista de inscritos, e do avançado Luuk de Jong, a equipa ‘azul e branca’ visita o sopé dos Alpes com um ‘leque’ de jogadores mais valioso do que o adversário.



O FC Porto investiu 111,35 milhões de euros (ME) no mais recente mercado de transferências de verão, um recorde na sua história, e prepara-se para defrontar um opositor que gastou 12,6 ME, tendo privilegiado as receitas com vendas, nomeadamente as de Nene Dorgeles, para os turcos do Fenerbahçe (18 ME), e de Dedic, para o Benfica (12 ME).



O primeiro desafio europeu do italiano Francesco Farioli no comando técnico dos ‘dragões’ é ainda um teste à invencibilidade que vale a liderança da I Liga portuguesa, com 18 pontos após seis jornadas, diante de um opositor que ocupa o terceiro lugar no seu campeonato.



No dia anterior, os bracarenses recebem o líder do campeonato neerlandês na tentativa de corrigir a sequência de quatro jogos sem triunfos para a I Liga, frente ao primeiro classificado da I Liga neerlandesa.



A equipa de Roterdão vai-se apresentar no Minho com apenas uma derrota em 2025/26, perante os turcos do Fenerbahçe (5-2), na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e um plantel teoricamente mais valioso do que a equipa portuguesa, condicionada pelas ausências do defesa Paulo Oliveira, do médio Dorgeles e do extremo Sandro Vidigal.



Ao contratar um lote de jogadores que inclui o extremo português Gonçalo Borges (ex-FC Porto) e o avançado Tengstedt, ex-Benfica, o Feyenoord investiu mais de 56 ME no ‘mercado’ de verão, praticamente o dobro dos bracarenses, que, ainda assim, estabeleceram um recorde.



A ronda inaugural conta ainda com dois jogos entre formações estrangeiras com portugueses, na quarta-feira: os croatas do Dínamo Zagreb, de Cardoso Varela, recebem o Fenerbahçe, de Nélson Semedo, enquanto o Estrela Vermelha de Tomás Händel, equipa sérvia que é próxima adversária do FC Porto, recebe o Celtic de Paulo Bernardo e Jota, equipa escocesa que defronta o Sporting de Braga em 02 de outubro.



A primeira semana da fase de liga inclui também quatro desafios entre equipas das cinco principais ligas europeias: o Nice – Roma defrontam-se na quarta-feira, antes de o Betis – Nottingham Forest, o Aston Villa – Bolonha e o Estugarda – Celta de Vigo se realizarem na quinta-feira.



A fase de liga é composta por oito jornadas, com jogos em 24 e 25 de setembro (primeira), 02 de outubro (segunda), 23 de outubro (terceira), 06 de novembro (quarta), 28 de novembro (quinta), 11 de dezembro (sexta), 22 de janeiro de 2025 (sétima) e 29 de janeiro (oitava).



Os oito primeiros classificados apuram-se diretamente para os oitavos de final, marcados para 12 e 19 de março, enquanto as formações classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam o play-off de acesso aos oitavos, em 19 e 26 de fevereiro.



Os jogos dos ‘quartos’ estão agendados para 09 e 16 de abril, as ‘meias’ para 30 de abril e 07 de maio e a final para 20 de maio, no Estádio do Besiktas, recinto com lotação para cerca de 42 mil espetadores, em Istambul, na Turquia.