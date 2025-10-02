FC Porto e Sp. Braga procuram novo triunfo na Liga Europa

Os ‘dragões’ estrearam-se na edição 2025/26 da competição ao vencer em Salzburgo (1-0), com um golo no último minuto, enquanto o Sporting de Braga bateu em casa os neerlandeses do Feyenoord pelo mesmo resultado.



O FC Porto vai agora receber os sérvios do Estrela Vermelha, na partida que antecede o clássico da I Liga frente ao Benfica, o que pode levar o técnico italiano Francesco Farioli a efetuar algumas alterações na equipa.



Os ‘azuis e brancos’ têm um pleno de vitórias em todas as competições, com sete triunfos na I Liga, que lideram isoladamente, e um na Liga Europa, com um registo de 20 golos marcados e apenas um sofrido nos oito jogos oficiais disputados.



Já o Sporting de Braga chega a esta partida frente aos escoceses, que antecede a visita ao Sporting, num momento complicado, após cinco jogos seguidos sem triunfos no campeonato (três empates e duas derrotas), que aumentaram a contestação ao técnico espanhol Carlos Vicens, apesar da estreia vitoriosa na Liga Europa pelo meio.



O Estrela Vermelha e o Celtic enfrentaram-se na primeira jornada da Liga Europa, em Belgrado, num jogo que terminou com um empate 1-1.



O jogo entre o Celtic e o Sporting de Braga está marcado para as 17:45, em Glasgow, antes de o FC Porto, vencedor da competição em 2010/11, numa final com os bracarenses, depois de ter erguido a antecessora Taça UEFA em 2002/03, receber o Estrela Vermelha pelas 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto.

