Final da Liga Europa opõe e Aston Villa na quarta-feira





(Com Lusa)

Ingleses e alemães atingem pela primeira vez o jogo decisivo na segunda prova europeia de clubes, que é um pouco mais valioso para o Friburgo, uma vez que terminou no sétimo lugar do campeonato germânico e só vencendo o encontro em Istambul, na Turquia, terá direito a disputar a Liga dos Campeões da próxima época.Quarto classificado na Liga inglesa, o Aston Villa encerrou esse capítulo na sexta-feira e fê-lo em grande estilo, com uma vitória por 4-2 na receção ao Liverpool, que lhe permitirá terminar, na pior das hipóteses, no quinto lugar da competição, o último que proporciona o acesso à próxima edição da ‘Champions’.O avançado Ollie Watkins marcou dois golos aos ‘reds’ e será o jogador mais temido dos 'villans', que procuram suceder ao Tottenham, vencedor da Liga Europa no ano passado, ao impor-se por 1-0 ao Manchester United, então treinado pelo português Ruben Amorim, numa final 100% inglesa.Os dois clubes procuram conquistar pela primeira vez um troféu que tem nos espanhóis do Sevilha o recordista de títulos (venceu as sete finais disputadas) e no FC Porto, eliminado nos quartos de final da atual edição pelo Nottingham Forest, o único clube português que ergueu a taça, em 2003 e 2011, a última vez graças ao triunfo sobre o Sporting de Braga na final.O jogo de quarta-feira é o mais importante da história do Friburgo e seria também do Aston Villa se o dia 26 de maio de 1982 não tivesse existido. Foi nessa data, em Roterdão, que os ‘villans’ conquistaram a Taça dos Clubes dos Campeões Europeus, antecessora da Liga dos Campeões, ao vencerem na final um adversário germânico muito mais impressionante.O golo marcado pelo avançado Peter Withe, aos 67 minutos, derrubou o Bayern Munique (que perseguia na altura o quarto cetro europeu), mas o cenário parece inverter-se na atual edição da Liga Europa e são os ingleses que terão de confirmar o favoritismo que lhe é atribuído desde o início da competição.A equipa treinada pelo espanhol Unai Emery tem feito por justificá-lo. Foi segunda classificada na fase de liga, em igualdade pontual com o Lyon, vencedor devido à melhor diferença entre golos marcados e sofridos, e na fase a eliminar apenas tropeçou perante os compatriotas do Nottingham Forest, treinados pelo português Vítor Pereira.A formação de Birmingham ganhou 12 dos 14 jogos na prova e apenas perdeu com o Go Ahead Eagles e o Nottingham Forest, na primeira mão das meias-finais, por 1-0, que corrigiu exemplarmente na segunda, ao golear por 4-0, depois de ter superado o Lille, nos ‘oitavos’ (1-0 e 2-0), e o Bolonha, nos ‘quartos’ (3-1 e 4-0).O percurso do Friburgo foi mais atribulado, mas conduziu-o ao mesmo ponto, depois de ter recuperado de uma desvantagem de 2-1 concedida em Braga, no primeiro jogo das meias-finais, ao vencer na Alemanha por 3-1, resultado para o qual contribuiu decisivamente a expulsão do costa-marfinense Dorgeles na equipa minhota logo aos sete minutos.A formação treinada por Julian Schuster tinha afastado antes o Genk, nos oitavos de final, ao golear por 5-1 em casa depois de ter perdido fora por 1-0, e o Celta de Vigo, nos ‘quartos’ (triunfos por 3-0 e 3-1), tendo terminado a fase de liga no sétimo lugar, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota.Os germânicos terminaram em igualdade pontual com Betis (quarto classificado), FC Porto (quinto) e Sporting de Braga (sexto) e, tal como o Aston Villa e as duas equipas portuguesas, escaparam ao play-off de acesso aos oitavos de final, mas fizeram-no de uma forma menos categórica do que os ingleses.Friburgo e Aston Villa defrontam-se na quarta-feira na final da Liga Europa de 2025/26, no estádio do Besiktas, em Istambul, na Turquia, em jogo com início às 20:00 (hora de Lisboa), que será dirigido pelo árbitro francês François Letexier.