Liga Europa
Final da Liga Europa opõe Friburgo e Aston Villa na quarta-feira
O Aston Villa procura confirmar na quarta-feira o favoritismo que o acompanhou durante toda a Liga Europa 2025/26, numa final inédita com o Friburgo, que desfez o sonho do Sporting de Braga nas meias-finais.
Ingleses e alemães atingem pela primeira vez o jogo decisivo na segunda prova europeia de clubes, que é um pouco mais valioso para o Friburgo, uma vez que terminou no sétimo lugar do campeonato germânico e só vencendo o encontro em Istambul, na Turquia, terá direito a disputar a Liga dos Campeões da próxima época.
Quarto classificado na Liga inglesa, o Aston Villa encerrou esse capítulo na sexta-feira e fê-lo em grande estilo, com uma vitória por 4-2 na receção ao Liverpool, que lhe permitirá terminar, na pior das hipóteses, no quinto lugar da competição, o último que proporciona o acesso à próxima edição da ‘Champions’.
O avançado Ollie Watkins marcou dois golos aos ‘reds’ e será o jogador mais temido dos 'villans', que procuram suceder ao Tottenham, vencedor da Liga Europa no ano passado, ao impor-se por 1-0 ao Manchester United, então treinado pelo português Ruben Amorim, numa final 100% inglesa.
Os dois clubes procuram conquistar pela primeira vez um troféu que tem nos espanhóis do Sevilha o recordista de títulos (venceu as sete finais disputadas) e no FC Porto, eliminado nos quartos de final da atual edição pelo Nottingham Forest, o único clube português que ergueu a taça, em 2003 e 2011, a última vez graças ao triunfo sobre o Sporting de Braga na final.
O jogo de quarta-feira é o mais importante da história do Friburgo e seria também do Aston Villa se o dia 26 de maio de 1982 não tivesse existido. Foi nessa data, em Roterdão, que os ‘villans’ conquistaram a Taça dos Clubes dos Campeões Europeus, antecessora da Liga dos Campeões, ao vencerem na final um adversário germânico muito mais impressionante.
O golo marcado pelo avançado Peter Withe, aos 67 minutos, derrubou o Bayern Munique (que perseguia na altura o quarto cetro europeu), mas o cenário parece inverter-se na atual edição da Liga Europa e são os ingleses que terão de confirmar o favoritismo que lhe é atribuído desde o início da competição.
A equipa treinada pelo espanhol Unai Emery tem feito por justificá-lo. Foi segunda classificada na fase de liga, em igualdade pontual com o Lyon, vencedor devido à melhor diferença entre golos marcados e sofridos, e na fase a eliminar apenas tropeçou perante os compatriotas do Nottingham Forest, treinados pelo português Vítor Pereira.
A formação de Birmingham ganhou 12 dos 14 jogos na prova e apenas perdeu com o Go Ahead Eagles e o Nottingham Forest, na primeira mão das meias-finais, por 1-0, que corrigiu exemplarmente na segunda, ao golear por 4-0, depois de ter superado o Lille, nos ‘oitavos’ (1-0 e 2-0), e o Bolonha, nos ‘quartos’ (3-1 e 4-0).
O percurso do Friburgo foi mais atribulado, mas conduziu-o ao mesmo ponto, depois de ter recuperado de uma desvantagem de 2-1 concedida em Braga, no primeiro jogo das meias-finais, ao vencer na Alemanha por 3-1, resultado para o qual contribuiu decisivamente a expulsão do costa-marfinense Dorgeles na equipa minhota logo aos sete minutos.
A formação treinada por Julian Schuster tinha afastado antes o Genk, nos oitavos de final, ao golear por 5-1 em casa depois de ter perdido fora por 1-0, e o Celta de Vigo, nos ‘quartos’ (triunfos por 3-0 e 3-1), tendo terminado a fase de liga no sétimo lugar, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota.
Os germânicos terminaram em igualdade pontual com Betis (quarto classificado), FC Porto (quinto) e Sporting de Braga (sexto) e, tal como o Aston Villa e as duas equipas portuguesas, escaparam ao play-off de acesso aos oitavos de final, mas fizeram-no de uma forma menos categórica do que os ingleses.
Friburgo e Aston Villa defrontam-se na quarta-feira na final da Liga Europa de 2025/26, no estádio do Besiktas, em Istambul, na Turquia, em jogo com início às 20:00 (hora de Lisboa), que será dirigido pelo árbitro francês François Letexier.
Quarto classificado na Liga inglesa, o Aston Villa encerrou esse capítulo na sexta-feira e fê-lo em grande estilo, com uma vitória por 4-2 na receção ao Liverpool, que lhe permitirá terminar, na pior das hipóteses, no quinto lugar da competição, o último que proporciona o acesso à próxima edição da ‘Champions’.
O avançado Ollie Watkins marcou dois golos aos ‘reds’ e será o jogador mais temido dos 'villans', que procuram suceder ao Tottenham, vencedor da Liga Europa no ano passado, ao impor-se por 1-0 ao Manchester United, então treinado pelo português Ruben Amorim, numa final 100% inglesa.
Os dois clubes procuram conquistar pela primeira vez um troféu que tem nos espanhóis do Sevilha o recordista de títulos (venceu as sete finais disputadas) e no FC Porto, eliminado nos quartos de final da atual edição pelo Nottingham Forest, o único clube português que ergueu a taça, em 2003 e 2011, a última vez graças ao triunfo sobre o Sporting de Braga na final.
O jogo de quarta-feira é o mais importante da história do Friburgo e seria também do Aston Villa se o dia 26 de maio de 1982 não tivesse existido. Foi nessa data, em Roterdão, que os ‘villans’ conquistaram a Taça dos Clubes dos Campeões Europeus, antecessora da Liga dos Campeões, ao vencerem na final um adversário germânico muito mais impressionante.
O golo marcado pelo avançado Peter Withe, aos 67 minutos, derrubou o Bayern Munique (que perseguia na altura o quarto cetro europeu), mas o cenário parece inverter-se na atual edição da Liga Europa e são os ingleses que terão de confirmar o favoritismo que lhe é atribuído desde o início da competição.
A equipa treinada pelo espanhol Unai Emery tem feito por justificá-lo. Foi segunda classificada na fase de liga, em igualdade pontual com o Lyon, vencedor devido à melhor diferença entre golos marcados e sofridos, e na fase a eliminar apenas tropeçou perante os compatriotas do Nottingham Forest, treinados pelo português Vítor Pereira.
A formação de Birmingham ganhou 12 dos 14 jogos na prova e apenas perdeu com o Go Ahead Eagles e o Nottingham Forest, na primeira mão das meias-finais, por 1-0, que corrigiu exemplarmente na segunda, ao golear por 4-0, depois de ter superado o Lille, nos ‘oitavos’ (1-0 e 2-0), e o Bolonha, nos ‘quartos’ (3-1 e 4-0).
O percurso do Friburgo foi mais atribulado, mas conduziu-o ao mesmo ponto, depois de ter recuperado de uma desvantagem de 2-1 concedida em Braga, no primeiro jogo das meias-finais, ao vencer na Alemanha por 3-1, resultado para o qual contribuiu decisivamente a expulsão do costa-marfinense Dorgeles na equipa minhota logo aos sete minutos.
A formação treinada por Julian Schuster tinha afastado antes o Genk, nos oitavos de final, ao golear por 5-1 em casa depois de ter perdido fora por 1-0, e o Celta de Vigo, nos ‘quartos’ (triunfos por 3-0 e 3-1), tendo terminado a fase de liga no sétimo lugar, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota.
Os germânicos terminaram em igualdade pontual com Betis (quarto classificado), FC Porto (quinto) e Sporting de Braga (sexto) e, tal como o Aston Villa e as duas equipas portuguesas, escaparam ao play-off de acesso aos oitavos de final, mas fizeram-no de uma forma menos categórica do que os ingleses.
Friburgo e Aston Villa defrontam-se na quarta-feira na final da Liga Europa de 2025/26, no estádio do Besiktas, em Istambul, na Turquia, em jogo com início às 20:00 (hora de Lisboa), que será dirigido pelo árbitro francês François Letexier.
(Com Lusa)