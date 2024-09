Israelita Orel Grinfeeld arbitra visita do FC Porto ao Bodo/Glimt

O árbitro israelita Orel Grinfeeld foi nomeado para dirigir a visita do FC Porto ao terreno dos noruegueses do Bodo/Glimt, da primeira jornada da Liga Europa de futebol, anunciou hoje a UEFA.

Em Bodo, na Noruega, Orel Grinfeeld vai ter como assistentes os compatriotas Roy Hassan e Idan Yarkoni, enquanto o também israelita Ziv Adler vai ser o videoárbitro.



O israelita, de 43 anos, nunca arbitrou jogos do FC Porto, embora já tenha dirigido partidas da seleção portuguesa, do Benfica e do Sporting (dois), com as equipas portuguesas a saírem sempre vencedores.



O encontro entre o Bodo/Glimt e o FC Porto está marcado para as 17:45 de quarta-feira.