José Gomes. FC Porto deve acreditar na Champions

Mário Aleixo 17 Abr, 2019, 12:27 Liga Europa

FC Porto-Liverpool esta quarta- feira e Eintracht de Frankfurt-Benfica na quinta são a bandeira do futebol português além-fronteiras.



FC Porto e Liverpool defrontam-se a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, em jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



No jogo da 1.ª mão, em Anfield Road, os “reds” venceram por 2-0.



Agora são 2700 os adeptos dos ingleses esperados no Dragão e mais algumas centenas espalhados pelos bares da Ribeira do Porto e pelo centro histórico da Invicta.



A partir de Inglaterra o ex-adjunto portista José Gomes, atual treinador do Reading do Championship, acha que a eliminatória ficou condicionada pela arbitragem do espanhol Mateu Lahoz.



José Gomes entende que os árbitros deixaram de apitar e entregam a responsabilidade das decisões mais polémicas ao vídeo-árbitro.















Esta noite apita o FC Porto-Liverpool o holandês Dany Makellie o mesmo que esteve na primeira mão dos oitavos de final em Roma.Os ingleses têm dois golos de vantagem e o FC Porto luta ainda contra a história. Nunca no longo historial das competições europeias os portistas ultrapassaram uma desvantagem de dois ou mais golos. É difícil para os azuis e brancos mas José Gomes acredita que os ingleses vão passar um mau bocado.Jesus Corona faz um teste decisivo ainda hoje para perceber se pode jogar depois da lesão em Portimão. Pepe e Herrera estão de volta após castigo.Nestas declarações à Antena 1 José Gomes que também passou pelo Benfica aborda a possibilidade dos encarnados chegarem amanhã às meias finais da Liga Europa. O técnico diz que Bruno Lage tem a equipa motivada para defrontar os alemães.A antevisão à semana europeia de FC Porto e Benfica com José Gomes antigo adjunto de portistas e encarnados.O treinador está nomeado para melhor treinador do mês de março em Inglaterra pela recuperação que tem feito ao serviço do Reading.Com contrato por mais uma época e outra de opção José Gomes quer lutar pela subida à “Premier “League” num campeonato duro com todas as equipas candidatas à subida e com o “fair play” financeiro a pairar sobre o clube que orienta.