LE: Treinador do Young Boys elogia Sporting e desvaloriza valores individuais

Em conferência de imprensa, o técnico Raphael Wicky, de 46 anos, destacou os ‘leões’ como “uma equipa muito boa”, que exige “muito respeito, como qualquer adversário”.



“Sabemos muito do Sporting. Eu e a minha equipa técnica fizemos o nosso trabalho a analisá-los. (...) Os nossos jogadores têm informação sobre eles, em vídeo e não só, para se prepararem”, destacou.



Segundo o antigo futebolista, o encontro não será decidido por individualidades, como o sueco Viktor Gyökeres, o ‘homem golo’ dos ‘verdes e brancos’.



“Estou sempre ciente de Gyökeres, que marca muitos golos, mas na minha preparação dos jogos não falo de indivíduos”, referiu.



Assim, nota no plantel às ordens de Rúben Amorim “vários jogadores de valor”, que procurou analisar e preparar no conjunto e alinhados na dinâmica geral de equipa.



De resto, Wicky respondeu ainda a questões sobre o relvado sintético do Estádio Wankdorf, em Berna, e sobre se estas condições poderiam afetar os rivais portugueses na partida de quinta-feira.



“O que eu sei é que esta geração de jogadores cresceu no sintético. Mesmo em Portugal, provavelmente é nesse tipo de terrenos em que jogam as equipas de formação. Não acho que vá ser uma questão para 99% dos jogadores”, destacou.



O Young Boys lidera o campeonato com 48 pontos ao cabo de 23 jornadas, tendo empatado a última ronda em casa do Lugano (3-3), contando nos seus quadros com o português Joel Monteiro, habitual titular no conjunto helvético.



O Sporting defronta o Young Boys na quinta-feira, a partir das 17:45 (hora de Lisboa), em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.