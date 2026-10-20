Liga Europa: Benfica tenta terceira vitória seguida, Torreense com deslocação difícil





(Com Lusa)





Após os triunfos esclarecedores frente ao AC Milan (2-0), de Ruben Amorim, em Itália, e diante dos escoceses do Celtic (4-1), na Luz, a equipa comandada por Marco Silva ocupa o grupo de 10 equipas com seis pontos, viajando agora até Nicósia, onde vai medir forças com um conjunto que conseguiu igualmente somar duas vitórias em outros tantos jogos na prova.Benfica e Torreense, da II Liga, não competiram no último fim de semana, nomeadamente na terceira eliminatória da Taça de Portugal, assim como Sporting, FC Porto e Sporting de Braga, pelo que tiveram uma semana para preparar os encontros da terceira jornada.Assim, não são esperadas muitas mudanças no 'onze' inicial das ‘águias’, que devem apresentar-se com a equipa mais forte contra o Omonia, que também contou com uma semana de descanso desde o último jogo para a Liga Europa – vitória sobre os eslovenos do Celje (3-0).Fora da viagem ao Chipre, está o argentino Enzo Barrenechea, lesionado, sendo que o polaco Jakub Kamiński e Daniel Banjaqui permanecem em dúvida para o jogo no GSP Stadium, em Nicosia, com início agendado para as 20:00 (horas em Lisboa).Mais cedo, a partir das 17:45, o emblema de Torres Vedras, detentor da Taça de Portugal, ruma até Budapeste, onde se perspetiva um duelo complicado com o Ferencváros.Depois da estreia vitoriosa no campo dos noruegueses do Lilleström (2-1), a equipa orientada por Luís Tralhão averbou o primeiro desaire na competição, na receção aos ingleses do Sundeland (2-1), em Leiria, além de ter perdido antes em Tondela (1-0), para a II Liga.Na capital húngara, terá um adversário que soma seis pontos na fase de liga, embora os resultados internos do Ferencváros não sejam os melhores, já que somou três igualdades nos últimos três encontros para o campeonato, no qual é sexto posicionado.Paulo Fonseca, ao leme dos franceses do Lyon, vai em busca da terceira vitória na visita aos alemães do Hoffenheim, depois do triunfo tangencial sobre o Nice (2-1), no domingo, em jogo da Ligue 1, que lidera juntamente com Paris Saint-Germain, Paris FC, Lille e Mónaco.Os outros dois técnicos lusos em prova procuram os primeiros pontos, com o Anderlecht, de Vítor Bruno, a visitar os polacos do Jagiellonia, enquanto Tulipa, ao leme do Ararat-Armenia, receberá os neerlandeses do AZ Alkmaar.