Liga Europa. Braga sonha eliminar o Qarabag

Na teoria, o Sporting de Braga será a equipa portuguesa com mais dificuldade para assegurar o apuramento para a fase seguinte, face à derrota em casa frente ao Qarabag, por 4-2. A formação de Artur Jorge tem de vencer em Baku, no Azerbaijão, por três golos para se apurar, ou por dois para, pelo menos, igualar a eliminatória.





Os "arsenalistas" nunca deram a volta a uma desvantagem de dois ou mais golos nas taças europeias de futebol, pelo que terá de fazer história em Baku se quiser rumar aos "oitavos" da Liga Europa.







Um golo tardio de João Moutinho, que fez o 2-4, atenuou o desastre e ofereceu aos minhotos alguma margem para trabalhar na segunda mão, mas só um SC Braga de gala, a lembrar as mais belas noites de Champions, pode ambicionar à reviravolta em solo azeri.





O momento está longe de ser o ideal. Aliás, é provavelmente o pior da temporada para os "guerreiros" do Minho.





A juntar ao coletivo em subrendimento, uma outra contrariedade: Ricardo Horta, o capitão, continua limitado fisicamente e é ausência certa para o que falta jogar da eliminatória. No sentido contrário, Bruma está de regresso às opções.





O treinador Artur Jorge garantiu não haver condições para que o extremo tenha uma grande utilização neste duelo. Apesar de tudo, o cenário que o timoneiro arsenalista pinta é de otimismo. Ciente das dificuldades e da probabilidade muito mais reduzida do que nunca para ultrapassar o obstáculo, é certo, mas otimista: "Sinto o grupo confiante e motivado no que temos feito. O que dissemos no fim do primeiro jogo é que a eliminatória não está fechada", afirmou, na antevisão do duelo.