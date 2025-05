Liga Europa. Final com génio português

Uma vitória abre as portas da Liga dos Campeões, competição em que se perfila a elite do futebol europeu e que terá a segunda edição de um novo formato, com uma fase de liga entre 36 clubes.



A final de hoje também poderá consagrar um quinto treinador luso a erguer uma taça europeia de clubes, após os êxitos de José Mourinho (duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europas e uma Liga Conferência), Artur Jorge (uma Liga dos Campeões), André Villas-Boas (uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa) e Anselmo Fernández (uma Taça das Taças).



A final entre Manchester United e Tottenham está marcada para as 20h00 de Lisboa, no Estádio San Mamés, em Bilbau, e terá arbitragem do alemão Felix Zwayer.





A formação de Manchester, que despediu o neerlandês Eric Ten Hag e viu chegar em novembro Ruben Amorim, que ainda teve mão no título de campeão da I Liga do Sporting, é, a uma jornada do final, 16.ª classificada em Inglaterra, com 39 pontos.Pior do que o United, além dos despromovidos Leicester, Ipswich e Southampton, está o Tottenham, o adversário de hoje, que, depois de ter sido quinto na última época, está agora "afundado" num 17.º lugar, com menos um ponto do que os "red devils".