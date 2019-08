Liga Europa. SC Braga assegura fase de grupos após vitória em Moscovo

Lusa Comentários 29 Ago, 2019, 20:18 / atualizado em 29 Ago, 2019, 20:24 | Liga Europa

Os `arsenalistas`, que já tinham vencido na primeira mão, em Braga, por 1-0, com outro golo de Ricardo Horta, viram esta quinta-feira o seu avançado marcar mais dois tentos, aos 42 e 45+2, `arrumando` de vez com as aspirações russas, tendo Bakaev, aos 89, anotado o tento de `honra` do Spartak na eliminatória.



O Sporting de Braga junta-se assim, no sorteio de sexta-feira no Mónaco, aos já apurados FC Porto e Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães disputa ainda hoje o seu jogo da segunda mão, recebendo os romenos do FCSB.