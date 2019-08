Liga Europa. SC Braga e Vitória procuram apuramento

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Ago, 2019, 08:19 / atualizado em 29 Ago, 2019, 08:19 | Liga Europa

Os bracarenses preparam-se para enfrentar o ambiente infernal do estádio do Spartak | Epa-Yuri Kochetkov

O Sporting de Braga entra em ação às 18h15 e o Vitória de Guimarães às 19h45, com o objetivo comum de atingirem a fase de grupos da Liga Europa, para a qual já se encontram apurados Sporting e FC Porto, e que poderá contar, pela primeira vez, com quatro equipas portuguesas.



A formação "arsenalista" joga em Moscovo com um golo de vantagem alcançado por Ricardo Horta na primeira mão do "play-off", enquanto os vimaranenses partem a zero para a receção ao Steaua de Bucareste.

Em Moscovo a equipa bracarense não contará com os lesionados Pablo Santos, Raul Silva e Murilo.







Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador dos minhotos, Ricardo Sá Pinto, revelou que a equipa não se limitará a gerir a vantagem.













Na ciade berço os "conquistadores" têm quatro baixas, todas por lesão: André André, Wakaso, Mikel e Joseph.





No lançamento da partida o técnico dos vimaranenses, Ivo Vieira, disse que a equipa vai apostar tudo na força do coletivo para levar de vencida o adversário.













A presença lusa no "play-off" de acesso à Liga Europa estende-se também a outros clubes com treinadores portugueses, com o PAOK Salonica, de Abel Ferreira, a procurar em casa anular a desvantagem de 1-0 com os eslovacos do Slovan Bratislava, e o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, a tentar manter a vantagem (3-2) na receção ao Torino.