Marco Silva pede seriedade competitiva na estreia do Benfica em 2026/27

"É importante começar da melhor forma e ser competitivos, atendendo ao momento e à pré-temporada atípica que temos tido. O nosso objetivo é estar na próxima eliminatória. Queremos e ambicionamos um bom jogo e um bom resultado amanhã [quinta-feira], sabendo que teremos uma partida em casa na segunda mão", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

O Benfica, finalista derrotado da Taça UEFA em 1982/83 e da Liga Europa em 2012/13 e 2013/14, precisa de ultrapassar três fases preliminares para aceder à fase de liga da segunda prova continental de clubes, após ter terminado a temporada passada no terceiro lugar da I Liga portuguesa, falhando a sexta participação consecutiva na Liga dos Campeões.

"Sabemos a grandeza do clube que representamos. Qualquer percentagem de favoritismo prova-se em campo e não antecipadamente ou a pensar se [a tarefa] será mais ou menos acessível. Defrontaremos um adversário que vem de uma época muito boa pela forma como competiu no campeonato e na Taça da Suíça. Independentemente do momento da pré-temporada, temos de ser sérios e profissionais, como é a nossa obrigação", salientou.

Marco Silva vai cumprir o primeiro duelo oficial pelo Benfica, ao qual chegou depois de cinco épocas nos ingleses do Fulham, sucedendo nos `encarnados` a José Mourinho, de regresso aos espanhóis do Real Madrid.

"O St. Gallen tem uma equipa física, que gosta de pressionar, procura muitos duelos e joga direto. Há que tentar impor o nosso jogo", observou, sobre o vice-campeão helvético e vencedor da Taça da Suíça em 2025/26.

Leandro Barreiro falhou o treino matinal no Benfica Campus, no Seixal, devido a uma infeção respiratória, e juntou-se a Joshua Wynder e Jaden Umeh no boletim clínico do Benfica, que rumou à Suíça com 24 futebolistas.

Gianluca Prestianni, suspenso, e os reforços Gabriel Índio e Jhon Durán, ambos não inscritos, também ficaram ausentes dos convocados de Marco Silva, que chamou os recém-contratados Clément Lenglet e Jakub Kaminski e admitiu ter um "número limitado de soluções" no meio-campo.

"Estamos a 22 de julho e vamos competir, o que não é muito normal na pré-época de um clube como o Benfica", lembrou, garantindo que Amar Dedic e Tomás Araújo ainda "não estão em condições de começar" este embate frente ao St. Gallen, na sequência da presença no Mundial2026.

Fredrik Aursnes, Richard Ríos, Dodi Lukébakio e Andreas Schjelderup estiveram igualmente na principal prova internacional de seleções e vão integrar mais tarde os trabalhos do Benfica, desfalcando, para já, os planos de Marco Silva, que rejeitou abordar possíveis ajustes no plantel.

Questionado sobre António Silva, cuja saída para os ingleses do Bournemouth estará iminente, de acordo com a imprensa desportiva, Marco Silva ressalvou que o defesa central participou nos encontros de preparação do Benfica porque "estava em condições de jogar e treinar".

"Se o António Silva não estivesse diariamente com a cabeça no treino, na sua obrigação e no que representa ser jogador do Benfica, não estaria sequer nos jogos de pré-temporada. Se algum atleta dá sinais de que não está comprometido com a sua profissão e com o clube que representa, não pode estar no treino seguinte, quanto mais no próximo jogo", concluiu.

O Benfica visita os suíços do St. Gallen na quinta-feira, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio Sitter, na primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa, com arbitragem do italiano Luca Pairetto.

As duas equipas reencontram-se em 30 de julho, em Lisboa, para a segunda mão, e o vencedor encontrará na ronda seguinte uma formação relegada das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, mais concretamente o Sturm Graz ou o Hearts, sendo que, na terça-feira, os escoceses foram goleados em casa dos austríacos (4-0), na abertura da segunda fase de acesso à prova `milionária`.