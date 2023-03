Mateu Lahoz arbitra visita do Sporting ao Arsenal

Mateu Lahoz, de 46 anos e internacional desde 2011, foi o juiz escolhido para o segundo encontro entre "leões" e "gunners", depois do 2-2 em Lisboa, marcado para quinta-feira, às 20h00, em Londres.Na primeira mão, o Arsenal inaugurou o marcador, com um golo de Saliba, o Sporting conseguiu virar o resultado, com tentos de Gonçalo Inácio e Paulinho, tendo os londrinos empatado, graças a um autogolo de Morita.O espanhol vai arbitrar pela quarta vez um jogo do Sporting, depois de ter estado nas derrotas dos verde e brancos frente ao Chelsea, por 1-0, em casa, na Liga dos Campeões de 2014/15, e no terreno dos turcos do Basaksehir, por 4-1, após prolongamento, para a Liga Europa de 2019/20.Esteve também na vitória caseira frente aos russos do Lokomotiv Moscovo, por 4-2, também para a segunda competição de clubes europeus, na edição de 2015/16.Sporting, quarto classificado da I Liga, e Arsenal, líder da Premier League, defrontam-se no Estádio Emirates, em Londres, na segunda mão dos "oitavos" da Liga Europa, fase em que Artur Soares Dias também vai estar em ação.O árbitro português vai dirigir, também na quinta-feira, às 20h00, o encontro entre Ferencváros e Bayer Leverkusen, na Puskás Aréna, em Budapeste.Os alemães venceram em casa na primeira mão, por 2-0, com golos de Demirbay e Tapsoba.