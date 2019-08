Minhotos a sonharem com grupos da Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Ago, 2019, 10:52 / atualizado em 06 Ago, 2019, 10:53 | Liga Europa

O Sporting de Braga, quarto classificado na edição 2018/19 da I Liga, disputa o primeiro jogo oficial da temporada no terreno do Brondby, que segue em terceiro lugar no campeonato dinamarquês, após quatro jornadas, depois do quarto lugar na época passada.



Sob o comando de Ricardo Sá Pinto, que sucedeu a Abel Ferreira, os bracarenses vão estrear-se frente a equipas dinamarquesas e testar a competitividade demonstrada na pré-temporada, no empate com o Mónaco (0-0) e nos desaires com FC Porto (1-0) e Lille (2-0).



Os 'guerreiros do Minho' procuram regressar à fase de grupos da segunda competição continental de clubes, fase para a qual já está qualificado o Sporting, depois de terem ficado nesta fase na época passada, após dois empates com os ucranianos do Zorya (1-1 fora e 2-2 em casa).





O Sporting de Braga, finalista da competição em 2010/11, foi eliminado pelo Marselha nos 16 avos de final em 2017/18, na terceira presença seguida na fase de grupos, incluindo a chegada aos quartos de final em 2015/16.

Vitória no caminho certo



Também o Vitória de Guimarães procura voltar à fase de grupos, à qual chegou igualmente em 2017/18, e, para isso, recolher alguma vantagem no terreno dos letões do Ventspils, depois de terem eliminado o Jeunesse Esch, com uma vitória no Luxemburgo por 1-0 e uma goleada caseira por 4-0.Sob o comando de Ivo Vieira, os vimaranenses só perderam um jogo na pré-temporada, frente ao Arouca (1-0), seguindo-se os triunfos perante Desportivo das Aves (1-0), Famalicão (5-2) e Rio Ave (1-0).O Ventspils, atual terceiro classificado na Letónia, após 21 jornadas, superou as duas pré-eliminatórias anteriores graças a dois triunfos folgados em casa, por 3-0 frente ao Teuta, que venceu na Albânia por 1-0, e por 4-0 diante do Gzira, antes do empate 2-2 em Malta.O Vitória de Guimarães recebe os letões em 14 de agosto, um dia antes de o Sporting de Braga encerrar a eliminatória, também em casa.Caso superem esta fase, o Sporting de Braga vai enfrentar nos "play-offs" o vencedor do embate entre os suíços do Thun ou e russos do Spartak Moscovo, enquanto o Vitória vai defrontar os romenos do FCSB ou os checos do Mladá Boleslav.Os jogos da derradeira fase de acesso à fase de grupos da Liga Europa estão marcados para 22 e 29 de agosto.