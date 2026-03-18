"O que aconteceu em Estugarda fica em Estugarda"

A vitória por 2-1 na primeira mão não irá afetar como a equipa portista se apresentará em campo frente ao quarto classificado do campeonato alemão, na quinta-feira, garante o técnico italiano.



"Claro que é melhor ter uma pequena vantagem, mas, na realidade, devemos considerar que é um novo jogo, uma nova história. A vantagem faz parte do passado, o que se passou em Estugarda fica em Estugarda. No Dragão, temos de jogar todas as cartas para seguir em frente", expressou Farioli, em antevisão à partida no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



Ainda assim, espera um Estugarda taticamente semelhante, tendo também tirado ilações da vitória dos germânicos no domingo, frente ao Leipzig (1-0), concorrente direto dos comandados de Sebastian Hoeness na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.



"Somos duas equipas com mentalidades muito concretas e semelhantes. Será difícil serem mais agressivos do que foram no jogo da primeira mão, mas acredito que tentarão replicar e fazer um jogo semelhante. Contra o Leipzig, ajustaram pequenas coisas. Do ponto de vista tático, espero que seja semelhante. O jogo será definido por detalhes", leu.



Face à sobrecarga do calendário competitivo dos 'azuis e brancos', Farioli tem promovido uma forte rotatividade nas escolhas iniciais - em cada um dos últimos dois jogos, trocou oito jogadores -, não desvendando se o fará novamente.



"Ainda temos algumas horas para decidir. Estou muito grato pelo meu plantel, o nível a que todos os jogadores se apresentam permite-me tomar estas decisões. Nos últimos jogos, tivemos rotações mais extremas de um jogo para o seguinte, porque todos estão prontos", refletiu.



Vindo de uma vitória contundente frente ao Moreirense (3-0), para a I Liga, o treinador assume que o FC Porto está a passar por um melhor momento de forma e que a gestão física dos jogadores foi importante para o momento atual.



"A energia do meio-campo e dos jogadores da frente... todas as peças estão no sítio certo. Um exemplo claro é o Froholdt, que teve um grande peso nos ombros durante muitas semanas. Talvez entre dezembro e inícios de janeiro não esteve tão brilhante como havia sido e está outra vez a atingir o pico da forma", disse.



Thiago Silva, que esteve de fora por motivos familiares, está de regresso às opções, no que poderá ser o 1000.º jogo da carreira: "Não sei quantos jogadores conseguiram essa marca. Claro que está a passar por um momento particular, mas voltou com a energia certa porque é um líder incrível, além de um futebolista de elite".



Luuk de Jong, Nehuén Pérez e Samu são baixas por lesão, enquanto Oskar Pietuszewski não poderá ir a jogo por não estar inscrito na prova europeia.



O FC Porto recebe, no Estádio do Dragão, no Porto, os alemães do Estugarda, a partir das 20:00 de quinta-feira, sob arbitragem do inglês Anthony Taylor.



