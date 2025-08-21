Panathinaikos, de Rui Vitória, vence Samsunspor com reviravolta no play-off

Em Atenas, o islandês Logi Tomasson adiantou os turcos do Samsunspor, aos 51 minutos, mas os gregos do Panathinaikos deram a volta ao marcador, com golos de Giorgos Kyriakopoulos, aos 66, e do norte-americano Erik Palmer-Brown, aos 74.



Afastada na segunda fase de qualificação para a Liga dos Campeões, a equipa de Rui Vitória vai deslocar-se em vantagem a Samsun, em 28 de agosto, após ter sido relegada para as rondas de acesso à Liga Europa, nas quais já ultrapassou os ucranianos do Shakhtar Donetsk, através do desempate por penáltis, na terceira pré-eliminatória.



Desfecho diferente na abertura do play-off tiveram os búlgaros do Ludogorets, face à derrota em Skopje com os macedónios do Shkëndija (2-1), num embate em que o albanês Liridon Latifi, aos 35 minutos, e Besart Ibraimi, aos 60, inverteram o tento inaugural do cabo-verdiano Deroy Duarte, aos 17.



O defesa central português Dinis Almeida alinhou a tempo inteiro pelo conjunto de Rui Mota, que foi relegado a partir da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e vai decidir a continuidade na Liga Europa na próxima semana, em Razgrad.



Em posição mais favorável ficou o Sporting de Braga, finalista derrotado em 2010/11, ao golear fora o Lincoln Red Imps (4-0), no Algarve, onde os gibraltinos alinharam na condição de anfitriões por imposição da UEFA, ao contrário do que aconteceu em rondas anteriores.



Os espanhóis Víctor Gómez, aos 34 minutos, e Pau Víctor, aos 90+1, e o uruguaio Rodrigo Zalazar, aos 39 e 80, construíram a sexta vitória seguida dos minhotos em sete encontros sob orientação do treinador espanhol Carlos Vicens, que foi forçado a substituir o capitão Ricardo Horta aos 50, devido a lesão.



O central e capitão luso-gibraltino Bernardo Lopes foi totalista pelo Lincoln Red Imps, numa eliminatória em que o Sporting de Braga, um dos cinco clubes só com vitórias na I Liga portuguesa, procura atingir a 10.ª participação, e segunda consecutiva, na fase principal.



Nas restantes partidas da primeira mão do play-off da Liga Europa, que reúne 24 clubes, o médio luso-suíço Edimilson Fernandes assistiu para o único golo com que os helvéticos do Young Boys derrotaram fora os eslovacos do Slovan Bratislava (1-0).



Os 12 vencedores qualificam-se para a fase de liga da 55.ª edição da segunda prova europeia de clubes, na qual já tem presença assegurada o FC Porto, vencedor em 2002/03, no formato de Taça UEFA, e em 2010/11, ao passo que os derrotados serão transferidos para o patamar homólogo da Liga Conferência.



