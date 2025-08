Pau Víctor nos convocados do Braga para visita ao Cluj

Oficializado em 25 de julho como o reforço mais caro da história dos bracarenses, após o pagamento de 12 milhões de euros por 100% do passe ao FC Barcelona, o ponta de lança falhou a segunda pré-eliminatória, com o Levski Sófia, da Bulgária, mas pode estrear-se pelos 'arsenalistas' na primeira mão com o Cluj, agendada para quinta-feira.



O treinador espanhol Carlos Vicens já tinha informado que o jogador, de 23 anos, autor de dois golos e uma assistência em 29 jogos pelos ‘culés’ na época passada, estava disponível para jogar na Roménia.



Em relação ao encontro da segunda mão com o Levski, disputado em Braga, na quinta-feira anterior, o médio luso-francês Yanis da Rocha fica de fora das opções para o encontro com o Cluj, após 17 minutos de utilização no prolongamento da eliminatória com os búlgaros.



O defesa-central Robson Bambu continua afastado da competição devido a lesão.



O Sporting de Braga defronta o Cluj, da Roménia, na quinta-feira, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, agendado para as 19:30 locais (17:30 de Lisboa), no Estádio do Cluj, em Cluj-Napoca, com arbitragem do Elchin Masiyev, do Azerbaijão.



Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch.



- Defesas: Victor Gómez, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Paulo Oliveira e Arrey-Mbi.



- Médios: Vítor Carvalho, João Moutinho, Zalazar, Gharbi, Moscardo, Dorgeles, Gorby e Diego.



- Avançados: Roger, El Ouazzani, Ricardo Horta, Fran Navarro, Pau Víctor e Sandro Vidigal.