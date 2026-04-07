Pellegrini promete Bétis "a jogar para ganhar" em Braga





(Com Lusa)

“Temos muita ilusão de continuar na Liga Europa. Não foi fácil chegar até aqui, mas tivemos esse mérito, tal como em estar no quinto lugar da Liga”, afirmou o experiente técnico chileno, de 72 anos, na conferência de imprensa de antevisão.O Betis não ganha para o campeonato há seis jornadas seguidas e, nas últimas oito partidas, só ganhou uma vez, há cerca de três semanas, no jogo que garantiu o inédito apuramento para os ‘quartos’ da Liga Europa, com uma goleada por 4-0 sobre os gregos do Panathinaikos.Pellegrini destacou a “autoexigência” necessária dos jogadores do Betis para fazer “um bom jogo e tentar chegar às meias-finais”, destacando ser também importante deixar a baliza a zero.“No mínimo, consegues um empate, mas vamos entrar para ganhar. Queremos fazer um jogo completo defensiva e ofensivamente. Serão os primeiros 90 minutos de um ‘jogo’ de 180 e, para definirmos a eliminatória em casa, temos que entrar com o pé direito”, afirmou.O treinador disse esperar um “jogo equilibrado”, diante de um Sporting de Braga que sabe assentar o seu jogo em “muita posse de bola e que dá mais importância à construção do que à destruição”.Pellegrini referiu ainda não privilegiar a Liga Europa em detrimento do campeonato, ou vice-versa.“O grande mérito deste plantel foi ter conseguido aliar o campeonato e a Liga Europa, queremos manter a quinta posição para podermos jogar na Liga Europa na próxima temporada. A equipa baixou um pouco na Liga ultimamente, mas passámos o Panathinaikos numa eliminatória muito difícil”, disse.O internacional brasileiro Antony está a contas com uma pubalgia, confirmada pelo treinador, e está em dúvida para quarta-feira.A ausência do avançado Bakambu, que ainda não regressou do Congo após a sua seleção ter conseguido a qualificação para o Mundial deste ano e que falha o jogo de quarta-feira, “é um tema complicado: o clube sabe o que tem que fazer, mas não é fácil, e para o jogador também não”, lamentou.Já Marc Roca, médio de 29 anos, deixou elogios ao Sporting de Braga, uma “equipa dominadora”, frisando a importância do Betis “jogar com convicção e fazer uma boa pressão”.“Estamos com muita ambição, não estamos no nosso melhor momento, mas temos muita confiança. É um jogo histórico para o clube e queremos continuar a fazer história e fazer uma grande eliminatória”, disse.Sporting de Braga e Betis defrontam-se a partir das 17:45 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.