Potenciais adversários do Sporting Braga empatam na primeira mão

O Levski, do defesa português Aldair Neves, e o Hapoel, do igualmente defesa Hélder Lopes e no qual alinha o luso-israelita Miguel Vítor, defrontam-se novamente em 17 de julho, na segunda mão, para decidir quem avança para a segunda pré-eliminatória.



As duas formações terminaram o encontro disputado em Sófia reduzidas a 10 elementos, face às expulsões do brasileiro Maicon, nos búlgaros, e de Eliel Peretz, nos israelitas.



O vencedor da eliminatória vai defrontar os ‘arsenalistas’, que já sabem que vão jogar primeiro fora, em 24 de julho, decidindo a eliminatória em casa, uma semana depois, no dia 31.