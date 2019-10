Rafael Ratão espera dificuldades em Braga

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Out, 2019, 12:26 / atualizado em 02 Out, 2019, 12:35 | Liga Europa

O avançado da equipa eslovaca, na véspera do encontro no Minho, atribui favoritismo aos “arsenalistas” embora admita que conhece pouco da equipa bracarense.





Contudo, como revela em declarações ao jornalista Nuno Perlouro, jogar num cenário como o estádio da Pedreira é aliciante para qualquer futebolista.









O Slovan chega a Braga depois de ter eliminado o PAOK, de Abel Ferreira, atravessando um bom momento de forma como demonstram as quatro vitórias consecutivas e a liderança isolada no campeonato eslovaco.Sobre a forma como a equipa da Eslováquia irá jogar em Braga o jogador, de 23 anos, desvenda a fórmula e diz: “Vamos jogar fechados e a tentar sair para o contra-ataque”.Rafael Ratão recorda a eliminatória com o Zorya, formação onde atuava, e que eliminou os bracarenses na pré-eliminatória europeia da época passada, tendo marcado um golo.O futebolista confessa que no futuro gostava de jogar em Portugal e explicou a alcunha “Ratão” porque um dia no Brasil os seus companheiros resolveram colocar-lhe o rótulo por ele ter medo de ratos.Quinta-feira na Pedreira em confronto vão estar os dois primeiros do Grupo K, depois das vitórias frente ao Besiktas e Wolverhampton na primeira jornada.