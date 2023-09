Rúben Amorim quer "matar enguiço" do Sporting na Áustria

"É uma equipa muito difícil e será um jogo muito difícil. [Se vencermos,] será tudo bom, matar o enguiço e somar três pontos a abrir. É uma vontade que temos", declarou o técnico, em conferência de imprensa em Graz, na Áustria, antes de jogar na quinta-feira a abertura do Grupo D da competição.

Depois de sete jogos em solo austríaco, averbando cinco derrotas e dois empates, os `leões` estão apostados em quebrar a malapata e afastar o `fantasma` do LASK Linz, que eliminou o Sporting no acesso à Liga Europa em 2020/21.

"O jogo do LASK nunca nos saiu da cabeça, está sempre presente, foi talvez o pior dia que tivemos em Alvalade", admitiu.

Amorim elogiou ainda o futebol austríaco, com formações que "não são muito conhecidas mas são muito intensas", o que exige que os `leões` possam "jogar muito bem" e ter "mais bola", para ficarem "mais perto de ganhar".

Analisando o rival em concreto, revelou não esperar uma equipa na expectativa, à espera "à frente da baliza".

"Vai pressionar no campo todo, é muito organizada, muito corajosa na pressão. O Sturm Graz esteve mais perto da Liga dos Campeões do que nós", atirou.

Em relação ao embate com o LASK, o Sporting tem hoje "mais estofo, mais experiência" e "muito mais equipa" no coletivo, que dará quinta-feira um primeiro passo para "seguir em frente" numa competição em que, reconheceu, o emblema lisboeta "tem outra responsabilidade".

Ao contrário de Franco Israel, que não jogará, Amorim confirmou a titularidade de Daniel Bragança, porque "é um jogo em que se quer ter bola, e para isso não há ninguém melhor no plantel".

O médio, que esteve de fora a época 2021/22 por lesão e agora tem voltado gradualmente a ser opção regular nos `verdes e brancos`, recusou falar já das aspirações do clube na prova.

"O futuro logo se vê. Vamos encarar esta Liga Europa da melhor maneira, pensando primeiro na fase de grupos, e neste primeiro jogo", referiu.

De resto, o treinador do clube confirmou também a titularidade do espanhol Adán na baliza e do capitão, o uruguaio Sebastián Coates, no eixo da defesa, recusando a possibilidade de o descansar por questões físicas. "Vai aguentar os jogos que tiver de aguentar", afirmou.

"Vamos fazer uma rotação normal e pensar que este jogo é completamente diferente do Moreirense e do Rio Ave. Faremos rotação em função das características. Não é risco nenhum, é olhar para a equipa, para o que queremos para o jogo", confirmou.

Sturm Graz e Sporting defrontam-se quinta-feira pelas 20:00 de Lisboa, sob a arbitragem de Nikola Dabanovic, no arranque da fase de grupos da segunda competição de clubes mais importante da Europa.