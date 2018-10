Rui Fonte: Sporting deve pressionar alto o Arsenal

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Out, 2018, 12:28 / atualizado em 25 Out, 2018, 12:28 | Liga Europa

O Sporting recebe esta quinta-feira o Arsenal, em jogo da terceira jornada do Grupo E, da Liga Europa.



O jogo tem início às 17h55 e terá arbitragem do esloveno Damir Skomina.





Rui Fonte integrou as escolas de futebol do Arsenal em 2008 e, em declarações ao jornalista Nuno Matos, admitiu que o treinador dos “leões” José Peseiro deverá ter estudado bem o adversário e uma boa estratégia para contrariar os ingleses seria “pressioná-los alto e tentar marcar um golo cedo”.









Sobre o desfecho do jogo o avançado, de 28 anos, reconheceu que “o Sporting tem as suas possibilidades apesar da atual equipa do Arsenal ser mais forte fora de casa desde que trocou Arséne Wenger por Unay Emery no comando da equipa”.O jogador luso acredita que o Sporting motivado e apoiado por um estádio cheio poderá dar uma boa resposta ao poderio do adversário.A propósito do “novo Arsenal”, comandado por Emery, lembrou que a equipa inglesa é agora “mais objetiva com dois jogadores rápidos na frente de ataque”.Rui Fonte ainda não esqueceu o tempo passado no Arsenal numa altura em que era muito jovem e em que aprendeu muito dentro e fora do campo.Rui Fonte sente-se bem em Lille, acaba de recuperar de uma lesão e está pronto a dar o melhor contributo à equipa gaulesa.